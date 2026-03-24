Cardona inicia la reconstrucció del mur esfondrat a l'accés principal del municipi
L’Ajuntament ha iniciat els treballs amb urgència per garantir la seguretat, preservar el patrimoni i restablir la normalitat a l’avinguda del Rastrillo
L'esllavissada parcial d'un mur de contenció ubicat a peus del Castell es va produir el passat 21 de gener, provocant danys a la via i en diversos vehicles
L’Ajuntament de Cardona ha iniciat els treballs de reconstrucció del mur de contenció situat a la falda del Castell, a l’avinguda del Rastrillo, amb l’objectiu de garantir la seguretat, preservar el valor patrimonial de l’entorn i restablir la normalitat en un dels principals accessos al municipi, després de l'esfondrament parcial produït el passat 21 de gener. En el moment de l’incident, la Diputació de Barcelona i el consistori van delimitar la zona afectada, van retirar els elements inestables i van regular el trànsit i el pas de vianants, amb la finalitat de protegir la seguretat de les persones i dels béns davant d’una situació de risc com la generada per l'esllavissada.
L’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha assenyalat que “la prioritat absoluta és garantir la seguretat de les persones i actuar amb la màxima rapidesa i rigor davant d’una situació sobrevinguda”. Així mateix, ha destacat que “s’està treballant amb tots els agents implicats per avançar en la reconstrucció i disposar de totes les garanties tècniques necessàries per a una solució definitiva, respectuosa amb l’entorn i amb el valor patrimonial del conjunt”.
Les obres preveuen la reconstrucció del tram afectat del mur, amb treballs d’excavació, consolidació i execució d’elements estructurals, així com la reposició amb pedra natural per garantir la seva integració amb l’entorn. Aquesta intervenció té caràcter urgent i inajornable, ja que el mur limita directament amb la via pública i és imprescindible assegurar la seguretat de la zona i prevenir possibles nous despreniments.
El mur de contenció afectat va ser construït fa aproximadament 100 anys amb pedres de l’antiga muralla de Cardona i sosté un terreny situat a una cota més elevada que la carretera. Pel seu valor patrimonial i per respectar l’estètica del conjunt, l’Ajuntament va conservar les roques precipitades per reutilitzar-les en les obres de reforma.
Seguiment tècnic
Paral·lelament a l’execució de les obres de reconstrucció, s’estan duent a terme els estudis tècnics de peritatge, geotècnics i hidrotècnics corresponents, amb l’objectiu d’analitzar detalladament les causes de l’esfondrament i definir les actuacions definitives sobre el conjunt del mur. Durant les darreres setmanes, s’han mantingut diverses reunions tècniques i de coordinació amb la Diputació de Barcelona i amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per valorar les intervencions a realitzar i garantir que siguin adequades tant des del punt de vista tècnic com patrimonial.
El mur afectat forma part de l’entorn del Castell de Cardona i constitueix un element de valor històric i patrimonial, fet que exigeix que les tasques de reconstrucció es duguin a terme amb criteris de conservació i integració amb l’entorn. Durant l’execució de les obres, es mantindran les restriccions de pas a la zona afectada, i és possible que es produeixin afectacions puntuals a la mobilitat. Es recomana seguir la senyalització i les indicacions dels serveis municipals.
Un mur de 8 metres
El mur on es va produir l’esllavissada té una alçada aproximada de vuit metres i una amplada de deu metres. A conseqüència de l’incident, que va tenir lloc cap a les cinc de la matinada, almenys cinc vehicles estacionats a la via van patir danys a causa de la caiguda de roques, així com pals de la llum i cablejat elèctric. La primera actuació va ser a càrrec de la Policia Local i dels Bombers de la Generalitat, que van assegurar la zona i van regular el trànsit.
Al llarg del matí, va arribar maquinària pesada que va alliberar els vehicles atrapats i va fer caure les roques situades als extrems de la part afectada, ja que presentaven esquerdes i existia risc que també es desprenguessin. A més, es va perimetrar la zona i es va iniciar el procés d’extracció de la runa caiguda a la via.
Segons va informar Regió7el mateix dia dels fets, l’esfondrament es va produir en un punt de la vila on recentment s’havien dut a terme obres de renovació i transformació del carrer. Els treballs es van posar en marxa a finals de febrer de 2025, amb previsió de finalitzar a la tardor, tot i que encara no s’han completat del tot. Durant aquestes dates s’havia d’iniciar la fase de conversió d’aquesta avinguda en una plataforma única, però ara s’hauran d’esperar els resultats de l’informe.
