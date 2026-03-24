Cardona inicia la reconstrucció del mur esfondrat a l'accés principal del municipi

L’Ajuntament ha iniciat els treballs amb urgència per garantir la seguretat, preservar el patrimoni i restablir la normalitat a l’avinguda del Rastrillo

L'esllavissada parcial d'un mur de contenció ubicat a peus del Castell es va produir el passat 21 de gener, provocant danys a la via i en diversos vehicles

Cardona inicia la reconstrucció del mur esfondrat a l'accés principal del municipi

Cardona inicia la reconstrucció del mur esfondrat a l'accés principal del municipi / Ajuntament de Cardona

Ariadna Gombau

Ariadna Gombau

Cardona

L’Ajuntament de Cardona ha iniciat els treballs de reconstrucció del mur de contenció situat a la falda del Castell, a l’avinguda del Rastrillo, amb l’objectiu de garantir la seguretat, preservar el valor patrimonial de l’entorn i restablir la normalitat en un dels principals accessos al municipi, després de l'esfondrament parcial produït el passat 21 de gener. En el moment de l’incident, la Diputació de Barcelona i el consistori van delimitar la zona afectada, van retirar els elements inestables i van regular el trànsit i el pas de vianants, amb la finalitat de protegir la seguretat de les persones i dels béns davant d’una situació de risc com la generada per l'esllavissada.

L’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, ha assenyalat que “la prioritat absoluta és garantir la seguretat de les persones i actuar amb la màxima rapidesa i rigor davant d’una situació sobrevinguda”. Així mateix, ha destacat que “s’està treballant amb tots els agents implicats per avançar en la reconstrucció i disposar de totes les garanties tècniques necessàries per a una solució definitiva, respectuosa amb l’entorn i amb el valor patrimonial del conjunt”.

Les obres preveuen la reconstrucció del tram afectat del mur, amb treballs d’excavació, consolidació i execució d’elements estructurals, així com la reposició amb pedra natural per garantir la seva integració amb l’entorn. Aquesta intervenció té caràcter urgent i inajornable, ja que el mur limita directament amb la via pública i és imprescindible assegurar la seguretat de la zona i prevenir possibles nous despreniments.

El mur de contenció afectat va ser construït fa aproximadament 100 anys amb pedres de l’antiga muralla de Cardona i sosté un terreny situat a una cota més elevada que la carretera. Pel seu valor patrimonial i per respectar l’estètica del conjunt, l’Ajuntament va conservar les roques precipitades per reutilitzar-les en les obres de reforma.

Seguiment tècnic

Paral·lelament a l’execució de les obres de reconstrucció, s’estan duent a terme els estudis tècnics de peritatge, geotècnics i hidrotècnics corresponents, amb l’objectiu d’analitzar detalladament les causes de l’esfondrament i definir les actuacions definitives sobre el conjunt del mur. Durant les darreres setmanes, s’han mantingut diverses reunions tècniques i de coordinació amb la Diputació de Barcelona i amb el Departament de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, per valorar les intervencions a realitzar i garantir que siguin adequades tant des del punt de vista tècnic com patrimonial.

El mur afectat forma part de l’entorn del Castell de Cardona i constitueix un element de valor històric i patrimonial, fet que exigeix que les tasques de reconstrucció es duguin a terme amb criteris de conservació i integració amb l’entorn. Durant l’execució de les obres, es mantindran les restriccions de pas a la zona afectada, i és possible que es produeixin afectacions puntuals a la mobilitat. Es recomana seguir la senyalització i les indicacions dels serveis municipals.

Un mur de 8 metres

El mur on es va produir l’esllavissada té una alçada aproximada de vuit metres i una amplada de deu metres. A conseqüència de l’incident, que va tenir lloc cap a les cinc de la matinada, almenys cinc vehicles estacionats a la via van patir danys a causa de la caiguda de roques, així com pals de la llum i cablejat elèctric. La primera actuació va ser a càrrec de la Policia Local i dels Bombers de la Generalitat, que van assegurar la zona i van regular el trànsit.

Al llarg del matí, va arribar maquinària pesada que va alliberar els vehicles atrapats i va fer caure les roques situades als extrems de la part afectada, ja que presentaven esquerdes i existia risc que també es desprenguessin. A més, es va perimetrar la zona i es va iniciar el procés d’extracció de la runa caiguda a la via.

Segons va informar Regió7el mateix dia dels fets, l’esfondrament es va produir en un punt de la vila on recentment s’havien dut a terme obres de renovació i transformació del carrer. Els treballs es van posar en marxa a finals de febrer de 2025, amb previsió de finalitzar a la tardor, tot i que encara no s’han completat del tot. Durant aquestes dates s’havia d’iniciar la fase de conversió d’aquesta avinguda en una plataforma única, però ara s’hauran d’esperar els resultats de l’informe.

És oficial: el Govern encarrega a l'Energètica que participi en el projecte de la central reversible de la Baells

És oficial: el Govern encarrega a l'Energètica que participi en el projecte de la central reversible de la Baells

Rosalía es cansa dels paparazzis: «Si us plau, pareu»

Rosalía es cansa dels paparazzis: «Si us plau, pareu»

Més de 400 escoles i instituts catalans podrien deixar de fer sortides i colònies el curs que ve com a mesura de pressió al Govern

Més de 400 escoles i instituts catalans podrien deixar de fer sortides i colònies el curs que ve com a mesura de pressió al Govern

Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa

Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa

Carn i terres rares per a Europa, cotxes per a Austràlia: claus del nou pacte comercial de la UE

Carn i terres rares per a Europa, cotxes per a Austràlia: claus del nou pacte comercial de la UE

Fer més de 40 anys no és saludable, però fa riure

Fer més de 40 anys no és saludable, però fa riure

Educació consolida l’aposta per una Formació Professional adaptada al territori

Educació consolida l’aposta per una Formació Professional adaptada al territori

Milions de persones tenen el bacteri que causa la tuberculosi sense saber-ho

Milions de persones tenen el bacteri que causa la tuberculosi sense saber-ho
