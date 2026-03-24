Castellbell prohibeix portar patinets elèctrics als menors de 14 anys, i fixa sancions de fins a 200 euros
El consistori estableix un marc legal per promoure la convivència i la seguretat en la conducció d'aquests vehicles
Regió7
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat de manera definitiva l’ordenança per regular l’ús dels patinets elèctrics. El consistori ha establert un marc legal propi per promoure la convivència i la seguretat davant el creixement d’aquests vehicles al municipi amb una normativa que regula aspectes clau com l’edat mínima, a 14 anys, l’ús obligatori del casc, disposar d’una assegurança de responsabilitat i unes sancions que poden arribar als 200 euros depenent de les infraccions.
A banda de limitar a 14 anys l'edat mínima per conduir aquests vehicles pel municipi, l'ordenança concreta les zones on està permesa la circulació, que és a la calçada i sempre prioritzant la seguretat dels vianants. També fixa les prohibicions. Destaca que no es pot conduir utilitzant el mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic, sense enllumenat en situacions de baixa visibilitat, no es permet el transport de persones, la màxima velocitat permesa a la calçada és de 30 km/h i l’ús del casc és obligatori.
