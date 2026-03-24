Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaCasa de les HortesAl·lèrgies a ManresaCas de tètanusJoan GarcíaDescomptes tren i metroCursa de la Dona de Manresa
instagramlinkedin

Castellbell prohibeix portar patinets elèctrics als menors de 14 anys, i fixa sancions de fins a 200 euros

El consistori estableix un marc legal per promoure la convivència i la seguretat en la conducció d'aquests vehicles

Un usuari circulant amb un patinet elèctric

Un usuari circulant amb un patinet elèctric / Arxiu | Gustavo Valiente | EP

Regió7

Castellbell i el Vilar

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat de manera definitiva l’ordenança per regular l’ús dels patinets elèctrics. El consistori ha establert un marc legal propi per promoure la convivència i la seguretat davant el creixement d’aquests vehicles al municipi amb una normativa que regula aspectes clau com l’edat mínima, a 14 anys, l’ús obligatori del casc, disposar d’una assegurança de responsabilitat i unes sancions que poden arribar als 200 euros depenent de les infraccions.

A banda de limitar a 14 anys l'edat mínima per conduir aquests vehicles pel municipi, l'ordenança concreta les zones on està permesa la circulació, que és a la calçada i sempre prioritzant la seguretat dels vianants. També fixa les prohibicions. Destaca que no es pot conduir utilitzant el mòbil o qualsevol altre dispositiu electrònic, sense enllumenat en situacions de baixa visibilitat, no es permet el transport de persones, la màxima velocitat permesa a la calçada és de 30 km/h i l’ús del casc és obligatori.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Castellbell prohibeix portar patinets elèctrics als menors de 14 anys, i fixa sancions de fins a 200 euros

Castellbell prohibeix portar patinets elèctrics als menors de 14 anys, i fixa sancions de fins a 200 euros

