El col·lector de salmorres ja avança des de Manresa amb la canonada que portarà aigua de la depuradora fins a Súria
Al polígon dels Comtals s’hi està fent un important moviment de terres per a la construcció d’un dipòsit de regulació per a l’enviament d’aigua regenerada
El darrer dels trams que formen part del nou col·lector de salmorres, el de la banda del Cardener, ja avança des de Manresa cap a Súria i Cardona. Es tracta d’un tram clau, ja que és el que ha de donar sortida a les aigües salobres del centre neuràlgic de l’activitat minera, amb les instal·lacions d’Iberpotash a Súria. És el traçat que va més tard perquè, un cop ja aprovat definitivament el projecte, se’n va haver de fer una modificació per incorporar-hi un element clau.
Es tracta d’una canonada d’impulsió que s’instal·larà en paral·lel aprofitant les mateixes obres, que el que farà és transportar part de les aigües regenerades resultants de la depuradora de Manresa fins a aquestes instal·lacions mineres de Súria per als seus processos de producció, que inclou la dissolució d’una part de la sal acumulada al runam i el seu transport fins al mar a través del col·lector.
De fet, actualment és molt visible una part d’aquesta obra a Manresa, tot i que la majoria de gent ignora que està vinculada al nou col·lector. Es tracta d’una infraestructura de gran volum que s’està construint en una de les parcel·les del polígon industrial dels Comtals, a tocar de la carretera C-55 a l’altura d’aquest nucli de la capital del Bages. En concret, el que s’hi està fent és l’excavació del dipòsit de regulació situat dins la planta de tractament terciari, necessari per enviar, en el futur, l’aigua regenerada fins a Súria. Com es deia, aquest projecte permetrà utilitzar aigua regenerada per a les activitats mineres.
Segons el darrer calendari que va concretar l’ACA en relació amb aquesta infraestructura, Iberpotash disposarà del nou col·lector de salmorres, peça clau per als seus plans de desenvolupament futurs i de restauració dels runams salins, el darrer trimestre del 2027. És en aquestes dates, d’aquí a menys de dos anys, que l’Agència Catalana de l’Aigua té previst enllestir l’últim dels trams de la nova canonada, precisament la que arrenca de la factoria que actualment concentra tota l’activitat minera, la de Súria. Iberpotash n’és el principal usuari, per volum abocat, tot i que hi ha una desena d’empreses i instal·lacions (estacions depuradores, per exemple) que també utilitzen aquest servei al llarg del seu recorregut.
Segons el darrer calendari actualitzat per l’ACA, la totalitat del nou col·lector de salmorres estarà completament acabat l’agost del 2027. En concret, en aquella data es preveu finalitzar el tram del ramal del Cardener, des de Súria fins a Castellgalí, que com es deia és el que ha anat amb més retard per la revisió que es va haver de fer del projecte per incorporar-hi la canonada d’impulsió.
Ara s’està enllestint el primer dels trams en execució, el que arriba fins al mar al Prat de Llobregat. Al llarg d’aquest primer semestre s’han d’enllestir dos dels traçats que passen majoritàriament pel Bages. L’un, la totalitat del ramal del Llobregat, des de Sallent fins a Castellgalí.
L’altre, el que arrenca des d’aquest punt fins a la zona del Cairat, en terme (a l’altura del viaducte de la Puda). També l’any que ve, però a l’agost, es preveu acabar la conducció des d’aquest punt fins a Abrera, on arrenca el darrer traçat fins al mar. Quedarà llavors, com es deia, el tram de Súria fins a Castellgalí, que s’acabarà l’estiu del 2027. A partir de llavors caldrà superar el període pertinent de prova, abans de posar-lo definitivament en servei i que passi a substituir l’actual canonada de fibrociment, que es va construir a la dècada dels vuitanta del segle passat.
La nova canonada tindrà una longitud de 122 quilòmetres i transcorrerà per 22 municipis del Bages i el Baix Llobregat, amb una capacitat de transport de 1.683 litres per segon.
El cost total de l’obra que s’haurà d’executar puja a 110 milions d’euros, dels quals Iberpotash, com a principal beneficiària, n’assumirà pràcticament el 90%.
