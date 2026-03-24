Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit
Els Bombers van activar una unitat del GRAE que el va rescatar fent ràpel
Manresa
Un home que es dirigia al monestir de Montserrat es va desorientar ahir prop de 2/4 de 12 de la nit. L'excursionista va arribar a Monistrol en tren i va començar a pujar cap al monestir a peu, però degut a la foscor es va desorientar i va perdre de vista el camí. El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar dues dotacions, una de les quals era una unitat del GRAE.
Cap a la 1 de la matinada, l'equip de rescat el va trobar a una bardissa, il·lès, i el va rescatar fent ràpel. Una vegada amb ell, el van acompanyar fins a un dels hotels de l'Abadia on va passar la nit.
