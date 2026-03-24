Un excursionista es desorienta i es perd a Montserrat al voltant de mitjanit

Els Bombers van activar una unitat del GRAE que el va rescatar fent ràpel

Rescat de la unitat del GRAE a Montserrat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un home que es dirigia al monestir de Montserrat es va desorientar ahir prop de 2/4 de 12 de la nit. L'excursionista va arribar a Monistrol en tren i va començar a pujar cap al monestir a peu, però degut a la foscor es va desorientar i va perdre de vista el camí. El cos de Bombers de la Generalitat hi va enviar dues dotacions, una de les quals era una unitat del GRAE.

Rescat del GRAE a Montserrat / BOMBERS DE LA GENERALITAT

Cap a la 1 de la matinada, l'equip de rescat el va trobar a una bardissa, il·lès, i el va rescatar fent ràpel. Una vegada amb ell, el van acompanyar fins a un dels hotels de l'Abadia on va passar la nit.

Míriam de Rosa, que va exercir de jutgessa a Manresa, s'incorpora l'1 d'abril com magistrada al Tribunal de Corts d'Andorra

L'empresari manresà Aleix Puig sobre la viralitat de Vicio: “Genera una pressió increïble estar sempre fent soroll, similar a la que tenen el Barça o el Madrid”

Regina Rodríguez, escriptora d'Alp i autora de ‘Les calces al sol’: "Em van fer fora d’una feina i va ser com caure al buit"

Barcelona obrirà 17 patis escolars per Setmana Santa per a ús públic i gratuït

Les famílies denuncien "tancaments injustificats" de línies públiques en escoles i instituts del Vallès Occidental

Una dona pateix una brutal agressió trànsfoba a Lleó: «Em fa mal tot, però continuo dreta»

El nadó maltractat pels seus pares tenia fractures i lesions compatibles amb una violació

La Fira de l’Estudiant reforça l’orientació acadèmica per ajudar els joves a decidir el seu futur
