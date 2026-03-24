L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
L'eina LECTIO registra 6 milions de lectures al mes i preveu incorporar la IA el 2027
ACN
L'Abadia de Montserrat i la Conselleria d'Interior de la Generalitat treballen per a fer possible la instal·lació de càmeres amb el sistema de lectura de matrícules LECTIO dels Mossos, una eina clau en la lluita contra el crim organitzat i el terrorisme.
Aquest sistema ja registra sis milions de consultes mensuals i es reforçarà amb intel·ligència artificial el 2027, segons la consellera d'Interior, Núria Parlon. Ho ha dit en el marc del setè Comitè de Seguretat i Justícia, en què el Govern ha reafirmat la seva estratègia de videoprotecció i l'aposta per la tecnologia "per dissuadir la delinqüència".
Ara mateix funciona a 62 municipis sense policia local i s'està tramitant a 21 més. El 31 de març començarà a estendre's a poblacions amb policia local, amb Gavà com a primer cas. A la xarxa viària, el sistema té 48 lectors, la majoria a l'AP-7, i s'ampliarà a més vies ràpides aviat.
En paral·lel, Parlon ha explicat que LECTIO disposa d’una xarxa de 48 càmeres repartides a les autopistes catalanes, la majoria de les quals a l’AP-7, però també en altres vies com la C-31 i la C-33. Al llarg d’aquest any, Interior preveu instal·lar 32 càmeres més en altres vies ràpides, i a més de Montserrat, també es podria incorporar a organismes com AENA, SABA o l’Abadia de Montserrat.
Incorporació de la IA
La nova plataforma s’anirà desplegant per fases i podria estar plenament operativa a finals de 2027, quan incorporarà del tot la intel·ligència artificial al tractament de les dades. El director de la Policia, Josep Lluís Trapero, ha explicat que ha afirmat que aquesta tecnologia, farà possible generar “més connexions” i millorar “la traçabilitat”.
D'aquesta forma, quan una càmera capti una matrícula que estigui donada d’alta al sistema, a banda de detectar-la, podrà aportar informació addicional: “No només farà una foto i enviarà la imatge a la base de dades per generar un possible avís policial”, ha apuntat el director de la Policia, que ha dit que l’eina també proporcionarà informació “sobre les vegades que aquell vehicle ha visitat el municipi, les hores en què ho ha fet o si anava acompanyat d’un altre automòbil que també pugui ser d’interès policial”.
En aquesta mateixa línia, ha avançat que en el futur es vol incorporar el sistema LECTIO a les càmeres ubicades als cotxes dels Mossos.
L’any 2025, els agents del cos van fer 161.000 consultes policials a LECTIO dins d’investigacions obertes.
