Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
Els companys de classe del noi el troben a faltar i reconeixen que és molt conegut al poble
El jove afectat pel tètanus és molt conegut a Santpedor. Estudia segon de batxillerat a l’IES d’Auro de la població, i per als seus companys de classe, el tema del seu accident i posterior contagi és molt comentat de portes endins, al pati, a les classes, però molt poc amb els estranys. Per això no és senzill arribar a saber què senten.
A la sortida de la classe, a l’exterior de l’edifici, reconeixien que la notícia del tètanus i de la gravetat de l’afectat ha colpit la majoria dels seus companys de classe, i també els dels cursos inferiors, ja que els de segon són "els grans" de l’institut.
Els pocs que parlen fora de les parets de l’edifici reconeixen que el tema va "impressionar molt quan es va saber" i que "estaven molt afectats". Primer per l’accident del noi, i després, quan va saltar la notícia que tenia tètanus. Per a la majoria no era un secret que "a casa seva no creuen en les vacunes", però no entren a jutjar. El jove "és l’important i només volem que es posi bé". Reconeixen "el troben a faltar", i diuen que és un jove "molt actiu". I poca cosa més. Òbviament, tot plegat ha estat també un motiu per parlar "del tètanus, molts no sabíem massa bé què era".
La notícia va saltar aquest passat cap de setmana quan es va conèixer que una persona estava ingressada a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa a causa del tètanus. Feia 13 anys que no s’havia declarat cap cas d'aquesta malaltia a Catalunya. El tètanus és una afecció de declaració obligatòria, encara que no de forma urgent perquè no s’encomana, a la Comissió de Salut Pública del Ministeri de Sanitat.
Primer es va dir que tot venia d'una caiguda un parell de setmanes abans, però després s'anava sabent que, tal com informava Regió7, va ser fa més de trenta dies quan es va produir l'accident que li va provocar el contagi.
El tètanus és una malaltia infecciosa greu i potencialment mortal, causada per una toxina produïda pel bacteri Clostridium tetani. Aquest bacteri sol trobar-se a terra, a la pols, a les superfícies rovellades i a la femta dels animals, i pot ingressar al cos a través de ferides o talls, afectant el sistema nerviós. El tètanus no es contagia de persona a persona; es contrau quan les espores del bacteri entren en ferides obertes que progressen a lesions profundes. Davant d'aquesta malaltia cal actuar amb rapidesa, ja que si no pot resultar fatal. Sense tractament, una de cada quatre persones mor.
Per a Jacobo Mendioroz, subdirector de Vigilància i Resposta a Emergències de Salut Pública, "no vacunar-se és una alteració de la percepció del risc, perquè les possibilitats d’agafar el tètanus és molt baixa, però si passa és greu", tal com es pot llegir en una entrevista que va publicar aquest diari.
