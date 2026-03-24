Sant Fruitós rehabilitarà l’emblemàtica caseta del Bosquet per adequar-lo a la ràdio municipal

L'edifici es va construir fa 90 anys per acollir la primera biblioteca municipal, i ara s’ajustarà a les necessitats de l’emissora, que hi té la seva seu

Imatge virtual de com quedarà la caseta del Bosquet, un cop feta la remodelació / AJSFB

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

Sant Fruitós de Bages rehabilitarà l’emblemàtic edifici del Bosquet, un espai creat fa 90 anys per a la primera biblioteca del poble, per adequar-lo millor a les necessitats de l’emissora de ràdio municipal, que ja hi té la seva seu. El projecte preveu una remodelació integral, sense ampliar-ne el volum i preservant-ne la seva estètica actual. Amb aquesta actuació, el municipi disposarà d’uns estudis radiofònics moderns i adaptats a les necessitats actuals de producció i emissió.

L’edifici, que té un valor històric per al municipi, presenta actualment diverses patologies derivades de la seva antiguitat, i les instal·lacions han quedat obsoletes amb el pas del temps.

El projecte aprovat, segons ha detallat l’Ajuntament, planteja una nova distribució interior que permetrà millorar la funcionalitat i l’operativitat de l’espai, adaptant-lo a les noves formes de producció radiofònica.

La zona principal de l’emissora serà un estudi central més ampli i diàfan que l’actual, amb una nova insonorització i amb la possibilitat d’acollir públic en directe durant les emissions. La resta de l’espai es destinarà a un petit estudi de gravació, una zona de treball, la sala de màquines i un espai de recepció. La reforma també inclourà la construcció de nous sanitaris adaptats a la normativa vigent.

Pel que fa a l’estructura, es modificarà la coberta existent per evitar les acumulacions d’aigua que es produeixen actualment a causa de la gran quantitat de pinassa que s’hi acumula.

El projecte inclou la rehabilitació energètica de tot l’edifici, així com l’adaptació a la normativa d’accessibilitat.

Imatge virtual de com quedaran els nous estudis a la caseta del Bosquet / AJSFB

Imatge virtual de com quedaran els nous estudis a la caseta del Bosquet / AJSFB

L’import del projecte és de 170.000 euros i el termini d’execució previst de les obres és de tres mesos.

Notícies relacionades

L'edifici del Bosquet va ser construït l'any 1936 per ser la primera biblioteca municipal. La guerra i la postguerra van fer que l'edifici caigués en l'oblit i l'any 1962 l’associació de lectors va retornar la vida a l'equipament creant la biblioteca del poble. El 1983 la biblioteca es va traslladar al carrer Jacint Verdaguer i la ràdio es va implantar a la caseta del Bosquet. No va ser fins al 1997 quan l'Ajuntament va realitzar una reforma integral de l’edifici i per convertir-lo en les actuals instal·lacions. El 2006 problemes administratius van fer que de l’emissora deixés d’emetre fins que el 2013 es torna a reobrir la ràdio municipal en la caseta del Bosquet fins al dia d’avui.

Sant Fruitós rehabilitarà l’emblemàtica caseta del Bosquet per adequar-lo a la ràdio municipal

Sant Fruitós rehabilitarà l’emblemàtica caseta del Bosquet per adequar-lo a la ràdio municipal

Milloren l'assistència als pacients amb cardiopatia de la vàlvula aòrtica de la Fundació Althaia i l'Hospital de Berga

Milloren l'assistència als pacients amb cardiopatia de la vàlvula aòrtica de la Fundació Althaia i l'Hospital de Berga

La UBIC Manresa sorteja cinc mones de Pasqua artesanes

La UBIC Manresa sorteja cinc mones de Pasqua artesanes

Activada l'alerta per forts vents a la Cerdanya i l'Alt Urgell de dimecres a dijous

Activada l'alerta per forts vents a la Cerdanya i l'Alt Urgell de dimecres a dijous

Cardona inicia la reconstrucció del mur esfondrat a l'accés principal del municipi

Cardona inicia la reconstrucció del mur esfondrat a l'accés principal del municipi

Els ‘detectius’ de la tuberculosi: un estudi analitza 20 anys de casos per entendre com evolucionen les cadenes de transmissió

Els ‘detectius’ de la tuberculosi: un estudi analitza 20 anys de casos per entendre com evolucionen les cadenes de transmissió

Imputen un regidor de Lloret de Mar per un presumpte estafa a l'AFA d'una escola

Imputen un regidor de Lloret de Mar per un presumpte estafa a l'AFA d'una escola

Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: "És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya"

Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: "És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya"
