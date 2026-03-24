Sant Fruitós rehabilitarà l’emblemàtica caseta del Bosquet per adequar-lo a la ràdio municipal
L'edifici es va construir fa 90 anys per acollir la primera biblioteca municipal, i ara s’ajustarà a les necessitats de l’emissora, que hi té la seva seu
Sant Fruitós de Bages rehabilitarà l’emblemàtic edifici del Bosquet, un espai creat fa 90 anys per a la primera biblioteca del poble, per adequar-lo millor a les necessitats de l’emissora de ràdio municipal, que ja hi té la seva seu. El projecte preveu una remodelació integral, sense ampliar-ne el volum i preservant-ne la seva estètica actual. Amb aquesta actuació, el municipi disposarà d’uns estudis radiofònics moderns i adaptats a les necessitats actuals de producció i emissió.
L’edifici, que té un valor històric per al municipi, presenta actualment diverses patologies derivades de la seva antiguitat, i les instal·lacions han quedat obsoletes amb el pas del temps.
El projecte aprovat, segons ha detallat l’Ajuntament, planteja una nova distribució interior que permetrà millorar la funcionalitat i l’operativitat de l’espai, adaptant-lo a les noves formes de producció radiofònica.
La zona principal de l’emissora serà un estudi central més ampli i diàfan que l’actual, amb una nova insonorització i amb la possibilitat d’acollir públic en directe durant les emissions. La resta de l’espai es destinarà a un petit estudi de gravació, una zona de treball, la sala de màquines i un espai de recepció. La reforma també inclourà la construcció de nous sanitaris adaptats a la normativa vigent.
Pel que fa a l’estructura, es modificarà la coberta existent per evitar les acumulacions d’aigua que es produeixen actualment a causa de la gran quantitat de pinassa que s’hi acumula.
El projecte inclou la rehabilitació energètica de tot l’edifici, així com l’adaptació a la normativa d’accessibilitat.
L’import del projecte és de 170.000 euros i el termini d’execució previst de les obres és de tres mesos.
L'edifici del Bosquet va ser construït l'any 1936 per ser la primera biblioteca municipal. La guerra i la postguerra van fer que l'edifici caigués en l'oblit i l'any 1962 l’associació de lectors va retornar la vida a l'equipament creant la biblioteca del poble. El 1983 la biblioteca es va traslladar al carrer Jacint Verdaguer i la ràdio es va implantar a la caseta del Bosquet. No va ser fins al 1997 quan l'Ajuntament va realitzar una reforma integral de l’edifici i per convertir-lo en les actuals instal·lacions. El 2006 problemes administratius van fer que de l’emissora deixés d’emetre fins que el 2013 es torna a reobrir la ràdio municipal en la caseta del Bosquet fins al dia d’avui.
