Aficionats als cubs de Rubik de tot el món celebraran per tercer any un campionat a Santpedor
La trobada, dels dies 20 i 21 de juny, durarà tot el cap de setmana, amb diferents proves i algunes novetats a Cal Llovet
Regió7
Santpedor tornarà a reunir els principals jugadors de cub de Rubik catalans, i també estrangers, en una nova edició del Campionat de Rubik, l’Open Santpedor de Speedcubing, que se celebrarà en aquesta població bagenca els pròxims 20 i 21 de juny. Enguany, el nombre de participants serà de 150, una de les xifres més altes de totes les competicions que es fan al país, i comptarà amb 12 categories, una més que en l’edició anterior.
La nova incorporació d'aquesta edició és la Fewest Moves Challenge, el Repte de Menys Moviments, que es considera la categoria intel·lectual o estratègica per excel·lència, tenint en compte que no es tracta de ser el més ràpid movent les mans, sinó el més eficient. L’objectiu és resoldre el cub de 3x3x3 utilitzant el menor nombre de moviments possible. Cada participant té 60 minuts per trobar la millor solució.
Precisament en aquesta categoria, Santpedor serà una de les seus del FMC World 2026, un campionat simultani que se celebra a tot el món i compta amb desenes de seus arreu del planeta. És per a això que, a Santpedor, es realitzarà aquesta categoria en horari nocturn.
La competició es desenvoluparà durant tot el cap de setmana a la Sala Cal Llovet i, com en les edicions anteriors, hi assistiran alguns dels millors speedcubers del país i representants de diferents nacionalitats.
La competició és Organitzada per l’Ajuntament de Santpedor i l’Associació Catalana de Speedcubing i compta amb el suport de Kube Kings i la llibreria El Timbaler.
