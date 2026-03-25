EL FUTUR SERÀ AIXÍ | Pau Simon i Joel Solà Fundadors del gimnàs 24 hores S3 Fit Zone
Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor
Joel Solà i Pau Simon són els fundadors d'S3 Fit Zone, un centre que, des de la seva obertura el passat gener, ha aconseguit reunir al voltant de 200 abonats
Segons els joves bagencs, l'obertura cobreix una necessitat al poble i, per això, "la rebuda ha estat molt bona"
Joel Solà (Santpedor, 2004) i Pau Simon (Sant Martí de Torroella, 2000) són dos cosins que el passat gener van inaugurar el gimnàs 24 hores S3 Fit Zone, situat a Santpedor. Des de la seva obertura, ja compten amb prop de 200 clients: «La rebuda ha estat molt bona. Hem notat que feia falta i la gent està molt agraïda», explica el Joel.
Els cosins van trobar la combinació perfecta: el coneixement del món del fitness del Pau i la disponibilitat d’una nau de l’avi de Solà. A partir d’aquí, ganes de créixer i de cobrir una necessitat al poble. «Sempre m’ha agradat entrenar i em vaig trobar que havia d’anar a Manresa per fer-ho, perquè a Santpedor no hi havia cap alternativa que s’adaptés a mi», assegura Simon, a qui feia anys que li rondava la idea d’obrir un gimnàs.
Un cop definit el negoci, va començar el procés de condicionament de la nau. El fet que el Pau tingués experiència en el sector i hagués cursat un grau d’esports va facilitar el disseny de l’espai i la selecció de la maquinària: «Sabia el que volia», apunta. A més, els fundadors destaquen que cada cop més gent opta per entrenar de manera individual, però no disposa a casa de l’equipament que ells ofereixen.
Actualment, el Joel s’encarrega principalment de la gestió del negoci i és qui hi dedica més hores, mentre que el Pau també treballa com a miner a Súria. Pel que fa a les classes reduïdes, el més jove dels cosins imparteix les de kickboxing, mentre que l’altre s’ocupa de les de HIIT. Tot i que procuren ser-hi sovint, el centre està totalment automatitzat mitjançant una aplicació que permet als usuaris una gran autonomia, fins i tot a l’hora de gestionar les quotes: «La idea era que el gimnàs pogués funcionar encara que cap dels dos hi fóssim».
Però és realment necessari un gimnàs obert les 24 hores del dia?: «Hi ha gent pràcticament durant tot el dia. Ahir, per exemple, un client va marxar a 2/4 de dues de la matinada i després un altre va entrar a les quatre del matí», expliquen.
Per donar-se a conèixer i construir una marca sòlida, han creat contingut a Instagram (@s3fitzone), on alguns vídeos han arribat a 65.000 visualitzacions. A més de difondre el projecte i apropar-se als clients, les xarxes els permeten explicar les arrels d’S3 Fit Zone —la S de Solà i Simon i el 3 pel mes de març, en què tots dos van néixer—. El missatge que volen transmetre és clar: la motivació no serveix de res sense disciplina, una idea que els funciona com a eslògan, però també com a filosofia de vida.
Ara mateix, l’objectiu és «consolidar el projecte i recuperar la inversió». A llarg termini, però, els cosins es projecten gestionant més centres: «D’aquí a deu anys m’agradaria administrar tres gimnasos», afirma el Joel. «Si ell en té ganes, per mi, endavant», afegeix el Pau, que també es veu mantenint la seva feina a la mina. Amb tot, tots dos coincideixen a destacar que l’esport és un element clau que els uneix i que marca el seu dia a dia: «És la meva vida. Si no entreno, no estic bé», assegura el gran dels cosins. «No és només per salut física, sinó també mental; és la meva manera de desconnectar», conclou.
