L’ACA té en estudi un possible canvi de traçat del nou col·lector a Sant Joan
La Generalitat assegura que el traçat aprovat encara no és definitiu perquè s’estan fent estudis per veure si es pot atendre la petició de l’Ajuntament d’allunyar la canonada del nucli urbà
L’Agència Catalana de l’Aigua manté oberta la possibilitat de modificar el traçat inicialment previst per al nou col·lector de salmorres al seu pas per Sant Joan de Vilatorrada, tal com li demana l’Ajuntament i també un col·lectiu ciutadà. En síntesi, el que pretenia la petició, que el consistori va trametre a la Generalitat l’estiu passat, però que també ja havia posat de manifest abans en les al·legacions al projecte, és que el pas d’aquesta canonada que porta les aigües salobres de les instal·lacions mineres fins al mar s’allunyi del nucli urbà.
Segons fonts de l’ACA, aquesta petició es troba actualment en fase d’anàlisi, «i la direcció d’obra està realitzant els estudis necessaris per a poder prendre la decisió més adequada». Aquesta valoració l’està fent l’empresa pública de la Generalitat que gestiona l’execució de l’obra, Infraestructures.cat.
L’Ajuntament santjoanenc va aprovar ja fa més de mig any (el 26 de juny del 2025) una moció unànime a través de la qual demanava, bàsicament, que s’allunyés la futura canonada del nucli urbà, tant pel fet que el municipi arrossega una llarga mala experiència amb el col·lector actual, que sovint ha protagonitzat episodis de vessaments que han afectat la zona del passeig del Riu, com pel fet que el pas d’aquesta instal·lació soterrada comporta limitacions urbanístiques en l’entorn immediat.
La canonada actual, construïda a la dècada dels 80, passa parcialment per un extrem del nucli urbà (per la llera dreta, a través del passeig del Riu), mentre que a mig recorregut creua el Cardener i arriba a Manresa per la llera esquerra, entre el pas del riu i la carretera C-55. El projecte aprovat i previst fins ara planteja que el nou col·lector segueixi aquesta mateixa traça. Per això, el que el consistori demana és que la totalitat del pas es faci per la llera esquerra, a tocar de la carretera, de manera que no tingui cap afectació en l’estructura urbana del poble.
Afectació de projectes
Tal com va explicar aquest diari, en la moció aprovada en el ple del mes de juny amb el suport de tots els grups el consistori santjoanenc proposa aquest recorregut alternatiu per la llera del riu Cardener més allunyada del nucli per reduir aquest impacte. De fet, el consistori ja ho havia demanat formalment a final del 2023, en el període d’al·legacions obert per a la tramitació i aprovació definitiva del projecte, però no havia rebut resposta. Poc abans de l’aprovació d’aquella moció l’empresa pública que gestiona l’execució del projecte va citar als propietaris dels terrenys per on ha de passar el nou col·lector, entre els quals hi ha el consistori, per firmar l’acta d’ocupació. En veure que no s’havia considerat la seva proposta de canvi de traçat i que es tirava endavant amb la previsió inicial, l’Ajuntament va decidir no signar l’acta.
Les al·legacions presentades per l’Ajuntament valoren que el traçat del nou col·lector de salmorres, en el tram urbà de Sant Joan de Vilatorrada, entre les pistes de tenis i l’encreuament del riu a l’altura de Cal Gallifa, suposa una complexitat tècnica, un perjudici per la ciutadania, i possiblement un sobrecost econòmic.
El consistori proposa que en lloc que la infraestructura creui cap a Manresa a l’alçada de la fàbrica de Cal Gallifa, ho faci per la zona esportiva. D’aquesta manera, segons explicava en aquell moment el regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, s’evitaria passar per un terreny que afecta diferents projectes, com l’espai de cal·listènia i una zona d’esbarjo.
