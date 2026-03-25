L’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós celebra 25 anys d’història amb una gran festa comunitària

L’acte commemoratiu va reunir alumnat, exalumnes i autoritats i va incloure actuacions, homenatges i l’estrena de l’himne i d'un nou nan i gegantó

L’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós celebra 25 anys d’història amb una gran festa comunitària / Ajuntament de Sant Fruitós de Bages

Regió7

Sant Fruitós de Bages

L’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages va celebrar dissabte el seu 25è aniversari amb un acte commemoratiu que va reunir la comunitat educativa, exalumnes i representants institucionals del municipi.

L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; del regidor d’Ensenyament, David Serrano, i del director adjunt dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, Nacho Vergara. La celebració es va iniciar amb una actuació musical a càrrec de l’alumnat del centre, que va donar pas als parlaments institucionals.

Una de les intervencions va anar a càrrec de Josep Rafart, alcalde en el moment de la inauguració del centre, que va recordar els inicis de l’institut i va voler reconèixer la tasca dels exalcaldes Ignasi Sala i Bartomeu Ayala per fer possible la construcció d’un centre de secundària al municipi. L’acte també va comptar amb les intervencions del director del centre, Carles Albors, i de Lluís Virós, antic director, que va recordar Eduard Casserras, qui va ser director i professor del centre i que va traspassar l’any 2021.

La jornada va estar marcada per una àmplia participació d’alumnes, exalumnes i entitats locals, amb la presència de l’hereu i la pubilla, els dansaires de l’Esbart Som Riu d’Or, el ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers del municipi i una exhibició de patinatge del Club CEFAR.

Un dels moments més especials va ser la presentació d’un nou gegantó i un nou nan —el gegantó Gerbert d’Aurillac i el nan Batxibac—, creats pels mateixos alumnes. Així mateix, l’acte va servir per estrenar l’himne de l’institut, també creat per l’alumnat.

L’Institut porta el nom de Gerbert d’Aurillac, savi del segle X que va destacar com a matemàtic i científic, i que simbolitza els valors de coneixement, innovació i esperit crític que el centre ha promogut al llarg dels seus 25 anys d’història.

