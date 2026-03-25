L’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós celebra 25 anys d’història amb una gran festa comunitària
L’acte commemoratiu va reunir alumnat, exalumnes i autoritats i va incloure actuacions, homenatges i l’estrena de l’himne i d'un nou nan i gegantó
Regió7
L’Institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages va celebrar dissabte el seu 25è aniversari amb un acte commemoratiu que va reunir la comunitat educativa, exalumnes i representants institucionals del municipi.
L’acte va comptar amb l’assistència de l’alcalde de Sant Fruitós de Bages, Joan Carles Batanés; del regidor d’Ensenyament, David Serrano, i del director adjunt dels Serveis Territorials de la Catalunya Central, Nacho Vergara. La celebració es va iniciar amb una actuació musical a càrrec de l’alumnat del centre, que va donar pas als parlaments institucionals.
Una de les intervencions va anar a càrrec de Josep Rafart, alcalde en el moment de la inauguració del centre, que va recordar els inicis de l’institut i va voler reconèixer la tasca dels exalcaldes Ignasi Sala i Bartomeu Ayala per fer possible la construcció d’un centre de secundària al municipi. L’acte també va comptar amb les intervencions del director del centre, Carles Albors, i de Lluís Virós, antic director, que va recordar Eduard Casserras, qui va ser director i professor del centre i que va traspassar l’any 2021.
La jornada va estar marcada per una àmplia participació d’alumnes, exalumnes i entitats locals, amb la presència de l’hereu i la pubilla, els dansaires de l’Esbart Som Riu d’Or, el ball de gegants a càrrec de la colla de geganters i grallers del municipi i una exhibició de patinatge del Club CEFAR.
Un dels moments més especials va ser la presentació d’un nou gegantó i un nou nan —el gegantó Gerbert d’Aurillac i el nan Batxibac—, creats pels mateixos alumnes. Així mateix, l’acte va servir per estrenar l’himne de l’institut, també creat per l’alumnat.
L’Institut porta el nom de Gerbert d’Aurillac, savi del segle X que va destacar com a matemàtic i científic, i que simbolitza els valors de coneixement, innovació i esperit crític que el centre ha promogut al llarg dels seus 25 anys d’història.
