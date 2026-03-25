Mor Jordi Sant, popular músic de Sallent, podòleg i practicant
El sallentí, traspassat ahir als 90 anys, era conegut per la seva trajectòria musical, la seva vinculació amb el municipi i la seva carrera professional
El funeral serà demà a les quatre de la tarda a la parròquia de Santa Maria de Sallent
Sallent va perdre ahir, als 90 anys, Jordi Sant Calmet, popularment conegut per la seva faceta com a músic, per la seva estreta vinculació amb la vida quotidiana del municipi i per la seva tasca com a podòleg i practicant. El funeral se celebrarà demà, 26 de març, a les quatre de la tarda a la parròquia de Santa Maria de Sallent.
Sant era músic i, enamorat del Carnaval de Sallent i de la música popular, va ser el fundador i director durant més de quatre dècades de la xaranga Músics de Sallent, integrada majoritàriament per alumnes i exalumnes de l’Escola Municipal de Música Cal Moliner i una de les encarregades de posar ritme a aquesta festa tan emblemàtica. Els joves músics que van aprendre del finat el recorden amb molta estima per l'oportunitat que els va donar.
El sallentí va dedicar bona part de la seva vida a la música. Es va formar a l’Escolania de Montserrat, on va iniciar-se amb el violoncel. Més endavant, en marxar de l’abadia per estudiar al Conservatori de Manresa, va optar pel contrabaix. Sant també sabia tocar la verra, el bongo i la conga. Dotat d’una veu lírica i potent, així com d’una gran capacitat de comunicació i de connexió amb el públic, va destacar especialment al capdavant de l’orquestra Rosaleda i del conjunt musical Sterling Club.
En una entrevista publicada per aquest diari el 7 de febrer de 2015, se’l descrivia com una persona humil i d’esperit jove, sempre atenta als nous corrents musicals d’arreu del món. Ja jubilat, va continuar ampliant la seva formació a l’Escola Municipal de Música Cal Moliner, on va cursar piano modern i jazz amb el professor Pepe Balasch, també director de l’orquestra de jazz i noves músiques A la Big Bom Band. Durant força anys tocava cada diumenge l'orgue a la missa. També va acompanyar la coral del casal d'avis i La Nova Harmonia de Sallent.
Més enllà de la seva trajectòria musical, el sallentí era molt conegut al poble perquè durant anys va exercir com a practicant i referent sanitari al CAP del poble i a la indústria de coberts Metales y Platería Ribera, coneguda popularment com “les Culleres”. Paral·lelament, també atenia una consulta pròpia, on combinava la feina de practicant amb la de podòleg.
