Adverteixen d'un fals missatge que demana la renovació de la targeta sanitària
Els ciberdelinqüents estan enviant missatges per redirigir els usuaris a un web fraudulent per robar-los dades personals i bancàries
Diverses entitats sanitàries, entre elles la Fundació Althaia de Manresa, i l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, alerten d'una onada de falsos missatges sobre la renovació de la targeta sanitària.
En diferents àmbits i punts del territori, també a la Catalunya Central, s’ha detectat una nova campanya de missatges de text fraudulents relacionats amb una suposada renovació de la targeta sanitària. El missatge comença amb un sospitós "Aviso oficial".
Seguidament, empra l’excusa que cal renovar la targeta sanitària abans de l’abril de 2026 i insta a fer clic a un enllaç que redirigeix a un lloc fraudulent. Allà, els ciberdelinqüents poden demanar als usuaris que facilitin dades personals o bancàries amb l’objectiu de robar-les. Al gener ja es va detectar una campanya similar, però en aquell cas els ciberestafadors es feien passar pel Ministeri de Sanitat.
En el missatge d'advertència de la Fundació Althaia aconsellen no obrir l'enllaç i esborrar de seguida el missatge. Segons l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, ni el Departament de Salut ni el Servei Català de la Salut enviaran mai cap missatge de text a la ciutadania demanant la renovació de la targeta sanitària individual per mitjà d’un enllaç. Tampoc demanaran que s'introdueixin dades bancàries ni altres dades de caràcter personal. En cas de dubte, es recomana trucar al 061 o al centre d’atenció primària de referència.
Subscriu-te per seguir llegint
