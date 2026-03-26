Artés fa de la Revolta dels Burots un tret identitari de benvinguda
Un gran mural sobre l’alçament que va protagonitzar la classe obrera el 1917 al poble dignifica l'entrada a la vila per la carretera de Prats, on l’Ajuntament ha decorat un mur en el marc d’un projecte de millora que està duent a terme a les principals vies d’accés al municipi
L’entrada a Artés per la carretera de Prats ha canviat de fisonomia amb un mural de grans dimensions que s’ha pintat en un dels murs laterals per iniciativa de l’Ajuntament. La imatge explica amb sis escenes la Revolta dels Burots del 1917, un dels episodis més rellevants de la història del poble, que va marcar un abans i un després amb l’empoderament de la classe obrera. El nou mural, situat molt a prop de la plaça Faura (un dels escenaris de la revolta), es projecta com un element de reforç de la identitat pròpia i com una mostra d’allò que millor defineix Artés com a poble, juntament amb altres intervencions de millora que l’Ajuntament ha estat duent a terme en diversos punts d’entrada al municipi.
El mural n’és un dels màxims exponents. És obra dels artistes Lalone, Rul i Ceser, i forma part del festival internacional Grafftech Fest, que ha donat lloc a una ruta artística de grans murals per tot Catalunya que combinen art, cultura i tecnologia. I és que, més enllà de la pintura, l’obra va lligada a la realitat virtual en 3D, i en aquest cas, incorporarà sis codis QR (de moment, n’hi ha dos) per a les diverses escenes «que fan que els personatges del grafiti prenguin vida», explica l’alcalde d’Artés, Enric Forcada.
Un resum cronològic
La combinació del dibuix estàtic i del moviment que s’obté amb l’escaneig del codi QR proporciona un format singular per al seguiment cronològic d’una història verídica que va trasbalsar Artés a final del segle XIX. El caciquisme i el domini de les classes benestants s’havia instaurat al poble per part dels gerents de Can Berenguer, l’única fàbrica tèxtil que hi havia, i del seu germà Anton, que era el capellà. La situació de submissió econòmica s’agreujava per la mala gestió pública de l’Ajuntament, que va fracassar en un projecte de proveïment d’aigua i va fer pagar al poble el dèficit generat amb un nou impost recaptat pels anomenats burots, que es començaria a aplicar el 2 de gener del 1917. Enmig d’un ambient crispat, aquell dia va esclatar una revolta de les classes populars que s’allargaria fins al 5 de gener, i que aconseguiria fer dimitir tot l’Ajuntament i deixar Can Berenguer a la corda fluixa amb la creació d’una nova fàbrica que fos dels treballadors.
El mural resumeix el relat en sis escenes escollides per voluntaris del Museu d’Història d’Artés i del fons Pere Faura. La primera mostra un burot davant de Can Berenguer. El relat continua amb la imatge d’una dona que aixeca una torxa com a símbol del coratge i de l’inici de la resistència; amb la confrontació expressada per un home que alça un roc i gent amb torxes per cremar una caseta dels burots; amb l’entrega d’una vara que un senyor amb americana fa a un treballador per mostrar la caiguda política de l’Ajuntament; amb la imatge d’una reunió que ha de portar un nou futur al poble; i amb la d’un avi que explica a la seva neta uns fets que passaran a la història.
Unes millores esteses arreu
A banda del mural, l’entrada a Artés per la carretera de Prats també s’ha dignificat amb la incorporació de mobiliari urbà, una font i vegetació a la placeta que hi ha entre els carrers Jaume I i Verge de Fussimanya, amb la idea de generar un espai més amable i de trobada.
Fora d’aquest àmbit, l’Ajuntament ha anat intervenint progressivament els darrers mesos en el rentat de cara d’altres punts d’entrada al poble per reforçar la seva imatge amb vegetació, elements decoratius i millores urbanístiques.
A l’entrada sud-est, venint de Calders, es va canviar la vegetació i el sistema de rec de les jardineres del carrer de les Parres. A l’accés sud-oest, per la carretera BV-4512 que ve de Navarcles, es va renovar tota la rotonda que dona la benvinguda amb les lletres «Artés», amb una proposta paisatgística per reivindicar la vinya, i es van renovar les jardineres del carrer Rocafort. En aquesta entrada queda pendent completar el tram de l’enllaç que connecta el polígon amb els camins de la zona, i que es farà «quan hi hagi els diners», diu l’alcalde. Finalment, a l’accés des de l’eix transversal, per la B-430 al nord-est, es va fer una actuació de millora de la carretera de Sallent, de l’espai verd, de la il·luminació, i del mobiliari urbà. Aquí, queda pendent il·luminar la barraca de vinya que hi ha en una rotonda.
