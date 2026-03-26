Cardona restaura la façana principal de la casa consistorial
L’actuació permetrà recuperar i posar en relleu diversos elements singulars de la façana, com la pedra natural, l’escut heràldic i altres detalls ornamentals
L’Ajuntament de Cardona ha iniciat els treballs de restauració de la façana principal de l’edifici consistorial, una actuació destinada a conservar i posar en valor aquest element patrimonial, inclòs en el catàleg de béns del municipi. La intervenció s’emmarca en la voluntat de preservar el patrimoni arquitectònic de la vila i garantir el bon estat de conservació d’un edifici emblemàtic del nucli històric.
Aquesta primera fase, amb una durada aproximada de dos mesos, se centra en la restauració de la façana principal. Posteriorment, es preveu completar la intervenció amb una segona fase que inclourà la instal·lació d’il·luminació ornamental d’aquesta façana. En una fase posterior es realitzarà la restauració de les façanes laterals de l’edifici.
Les obres de la façana principal preveuen una restauració que respectarà la composició i l’aparença general de l’edifici, però que permetrà oferir una imatge renovada i millors condicions de conservació. L’actuació permetrà recuperar i posar en relleu diversos elements singulars de la façana, com la pedra natural, l’escut heràldic i altres detalls ornamentals, així com restaurar les baranes i reixes metàl·liques per preservar-ne les característiques originals.
Els treballs també inclouen la reparació de les parts de revestiment més malmeses i la reorganització puntual del cablejat visible, amb l’objectiu de millorar la imatge del conjunt i garantir una intervenció respectuosa amb el valor patrimonial de l’edifici.
Originari del segle XIV
L’edifici de l’Ajuntament té el seu origen en un antic casal documentat des del segle XIV i ha experimentat diverses transformacions al llarg del temps. La configuració actual data de la reconstrucció realitzada entre els anys 1941 i 1944, que va donar lloc a l’aspecte actual de la façana.
L’edifici es troba emplaçat en l’àrea meridional de la Fira, tot just sobre el recinte murat que delimitava la vila en aquest sector i al bell mig d’aquest espai públic, esdevenint en el seu referent central juntament amb el conjunt d’edificis parroquials de Sant Miquel.
“Aquesta actuació ens permet conservar i posar en valor un edifici que esdevé referent dins l’entorn en el qual es troba, presidint la plaça de la Fira. L'objectiu és intervenir-hi amb criteris respectuosos amb el seu valor patrimonial i millorar-ne alhora l’estat de conservació”, explica Helena Arnaste, regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Cardona. El consistroi ha intervingut recentment en la rehabilitació d'altres edificis singulars del nucli antic, com la Casa Subirà, ara Casa dels Gegants cardonins,
El cost total de l’obra de la façana principal és de 96.096 euros, dels quals 75.021 procedeixen d’una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Durant l’actuació, es preveuen itineraris segurs d’accés, senyalització adequada i elements per reduir les molèsties derivades dels treballs. La intervenció s’ha planificat per interferir el mínim possible en el funcionament ordinari de l’Ajuntament i en la mobilitat de l’entorn.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor