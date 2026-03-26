La ciutadania posa nom a quatre parcs de Pineda de Bages
Els veïns i veïnes de Sant Fruitós de Bages han escollit els noms que portaran quatre parcs de Pineda de Bages a través d’un procés de participació ciutadana. Les votacions, que es van tancar aquest dilluns, han determinat les denominacions següents: el Parc de la Font, el Parc dels Ametllers, el Parc del Ferrocarril i el Parc del Primer d’Octubre.
Una vuitantena de persones han participat en aquest procés, en el qual han pogut escollir entre quatre propostes per a cada espai. Els noms havien estat prèviament consensuats amb l’Associació de Veïns de Pineda de Bages i treballats en el marc de la Comissió municipal de Nomenclatura.
Pel que fa a la ubicació, el Parc de la Font correspon a l’espai situat al costat del carrer del Poal, on hi ha instal·lada la font de colors. El Parc dels Ametllers es troba sota el carrer de l’Alzina i disposa d’una zona de jocs infantils amb tirolina, així com de la presència destacada d’aquests arbres. El Parc del Ferrocarril s’ubica a Pineda IV, a tocar de la via del tren, a la part alta de la urbanització. Finalment, el Parc del Primer d’Octubre és el situat a la zona d’equipaments del mateix sector, al costat de la plaça Primer d’Octubre.
La votació s’ha pogut fer tant en línia com presencialment en diversos punts habilitats, fet que ha facilitat la participació del conjunt de la ciutadania. Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament vol refermar el seu compromís amb la participació ciutadana i promoure que siguin els mateixos habitants del municipi qui contribueixin a definir la identitat dels espais de convivència i trobada.
