Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Desdoblament C-55Eutanàsia de NoeliaCas de tètanusRosalíaVolta de CatalunyaMor Jordi SantDescomptes tren i metro
instagramlinkedin

La Generalitat actua i cobreix la plaça de secretari de Gaià i Lluçà, vacant des de feia un mes i mig

El departament de Presidència ha fet efectiu aquest dijous el nomenament d’una funcionària accidental, sense la qual estaven encallats pagaments i subvencions

Imatge exterior de l'edifici de l'ajuntament de Gaià / ARXIU/DIBA

David Bricollé

Jordi Escudé

Gaià/Lluçà

La Generalitat ha complert la paraula donada a principi d’aquesta setmana i ha resolt el problema que el cap de setmana van denunciar els ajuntaments de Gaià (al Bages) i Lluçà (al Lluçanès) per la manca d’un secretari-interventor, que compartien i que està de baixa. Una situació que arrossegaven des de fa un mes i mig. Tal com es va comprometre, el departament de la Presidència de la Generalitat ja ha nomenat una funcionària accidental, que des d’aquest dijous assumeix el càrrec el temps que calgui. L'alcaldessa de Gaià, Núria Casanovas, ha confirmat que aquest matí han rebut la notificació del nomenament.

Tal com va explicar Regió7, segons va informar el director general d’Administració Local, Fran Belver, es tracta d’un nomenament temporal d’una funcionària de l’Ajuntament de Lluçà que s’ha ofert per sortir del pas davant la dificultat per trobar personal habilitat per l’estat disposat a cobrir definitivament la plaça de secretaria i intervenció que està vacant en aquests ajuntaments.

Les funcions les cobria una persona amb interinatge, però el 10 de febrer va agafar la baixa, i això ha alterat el funcionament normal d’aquestes administracions. Les seves respectives alcaldesses, Núria Casanovas (Gaià), i Glòria Colom (Lluçà), feien un crit d’alerta públic a través de Regió7, desesperades davant la situació, perquè durant aquest temps no s’han pogut pagar als proveïdors ni les nòmines dels treballadors, i s’han encallat projectes que requereixen la signatura o la tramitació del secretari.

Feia dies que els dos ajuntaments reclamaven solucions a la Generalitat, però no és fins ara que s’ha fet el nomenament. Belver ho justificava dilluns explicant que «el procés és molt garantista i això fa que també sigui molt complex». En aquest sentit, detallava que quan hi ha una vacant que es vol cobrir s’ha de fer una publicació oficial per si hi ha algun funcionari habilitat nacional disposat a assumir-la, i si en el termini de cinc dies no s’ha presentat ningú, ja es pot proposar la persona no habilitada i nomenar-la un cop revisada la documentació corresponent.

En el cas de Gaià i Lluçà, en un primer moment «semblava que hi havia una funcionària habilitada disposada a cobrir aquesta plaça, i fins i tot havia parlat amb les dues alcaldesses, però al final va optar per una altra destinació», afegia Belver, per la qual cosa justificava que encara s’hauria retardat més el procés.

De fet, admetia que el de Gaià i Lluçà no és un cas aïllat, sinó que hi ha un problema general.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents