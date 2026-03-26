La infermera bagenca Anna Ramírez és premiada per signar una de les millors tesis escrites en català
L'estudi de l'especialista en perspectiva de gènere i tècnica de recerca de l'ICS Catalunya Central se centra en l'abordatge terapèutic dels factors de risc cardiovascular en la població amb diabetis tipus 2 en funció del gènere
La infermera bagenca especialista en perspectiva de gènere i tècnica de recerca de l'ICS Catalunya Central, Anna Ramírez Morros, és una de les tres guardonades dels Premis Antoni M. Badia i Margarit per haver fet una de les millors tesis escrites en català. L'estudi, que aprofundeix en l'abordatge terapèutic dels factors de risc cardiovascular en la població amb diabetis tipus 2 en funció del gènere ha rebut l'accèssit en la modalitat de millor tesi sobre igualtat de gènere i altres objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
A banda de la bagenca, el certamen també va premiar a Glòria Ribugent i Gubau, per «El Tractat de les mules de Manuel Díez: estudi i edició», en la modalitat de millor tesi de l'àmbit de les humanitats i les ciències socials; i a Narcís Vilar Solé, per «Desenvolupament i implementació de tècniques de microscòpia òptica per la mesura 3D de superfícies de manufactura additiva», en la modalitat de millor tesi de l'àmbit de les ciències experimentals i ciències de la salut. El premi a la millor acció en català de divulgació de la tesi doctoral va quedar desert.
El jurat també va acordar atorgar dos diplomes de reconeixement a dos projectes finalistes: accèssit en la modalitat de ciències experimentals i ciències de la salut per a Marta Grau Cuesta, que va presentar l'estudi «Caracterització del perfil molecular del limfoma difús de cèl·lules B grans: del limfoma de novo a les transformacions histològiques»; i l'accèssit en la modalitat d'igualtat de gènere i altres objectius de desenvolupament sostenible (ODS) va anar per a Tomàs Molina per «La comunicació del canvi climàtic: accions i estratègies per augmentar-ne la consciència en l'opinió pública i millorar-ne la presa de decisions».
El lliurament dels Premis Antoni M. Badia i Margarit, batejats en homenatge i record de qui va ser rector de la Universitat de Barcelona i un destacat lingüista, es van fer aquest dilluns, dia 23 de març, a l'Aula Magna de l'Edifici Històric de la mateixa universitat.
L'objectiu dels premis, que aquest any han arribat a la cinquena edició, és impulsar la redacció de tesis en llengua catalana i, alhora, reconèixer aquelles recerques que tenen presents la sostenibilitat, la perspectiva de gènere i la divulgació de coneixement.
Traducció automàtica i llengua a la universitat
Durant l'acte, la professora de la Facultat de Filologia i Comunicació Mireia Farrús va fer una ponència, sota el títol de «La traducció automàtica en la vida universitària». A més, Glòria Ribugent va parlar en nom de tots els premiats, fent valer la tasca d'escriure, avui dia, tesis doctorals en català.
La vicerectora de Doctorat, Personal Investigador en Formació, Atracció de Talent i Divulgació, Maria Feliu, per la seva banda, va presidir l'acte i va qualificar d'èxit la convocatòria d'enguany dels Premis Margarit —«de 54 tesis redactades en català, 49 s'han presentat al premi»—, i va destacar que «29 d'aquestes tesis són de l'àmbit de les ciències experimentals i les matemàtiques». Així mateix, va remarcar la tasca intel·lectual que hi ha darrere aquestes xifres i va recordar que la llengua catalana «està preparadíssima» per dur a terme aquesta activitat de recerca de qualitat.
