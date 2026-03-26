L’ICS Catalunya Central obre les portes a futurs residents de medicina i infermeria
Les Portes Obertes han reunit una vintena d’assistents
La Unitat Docent compta amb 85 tutors repartits per tot el territori
Regió7
La Jornada de Portes Obertes impulsada per la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària de la Catalunya Central va tenir lloc dimarts 24 de març al CAP Bages de Manresa, mentre que la sessió en línia es va celebrar l’endemà, dimecres 25 de març.
Les sessions, adreçades a futurs professionals de medicina i infermeria familiar i comunitària, tenen com a objectiu informar-los sobre com és la formació a l’Institut Català de la Salut (ICS) i l’acompanyament que rebran per part dels tutors durant el període de residència. Durant les dues jornades, que han comptat amb una vintena d’assistents, també s’han resolt els dubtes plantejats pels participants.
Tal com subratlla la cap d’estudis i metgessa de família, Laura Camps, aquestes jornades “són una bona oportunitat per compartir amb els professionals del futur la qualitat de la docència que s’ofereix al nostre territori, una formació que s’adapta en cada moment a les necessitats de la professió i dels pacients”.
Durant la residència, els professionals reben formació en ecografia i infiltracions, disposen d’un nou itinerari formatiu en salut comunitària i tenen la possibilitat de fer recerca i el doctorat. A més, la proximitat i l’atenció individualitzada permeten formar especialistes polivalents, amb una visió holística dels pacients, aspectes clau en l’especialitat de medicina familiar i comunitària.
La Unitat Docent de l’ICS a la Catalunya Central disposa d’un total de 85 tutors i tutores repartits pel territori (60 de medicina i 25 d’infermeria), així com d’una quarantena de col·laboradors docents. Enguany s’ofereixen 45 places per a nous professionals de l’especialitat familiar i comunitària: 32 de medicina (MIR) i 13 d’infermeria (IIR). Els MIR realitzen quatre anys de residència, mentre que els IIR en fan dos. Podran escollir entre 13 centres docents de la Catalunya Central.
Al Bages n’hi ha cinc: tres a Manresa (Plaça Catalunya, Sagrada Família i Barri Antic), un a Súria (CAP Goretti Badia) i un altre a Artés (CAP Dr. Agustí Garriga). Al Berguedà, el CAP Berguedà i els del Baix Berguedà (CAP Puig-reig i CAP Gironella). A Osona, el Vic Nord, el CAP Manlleu i el CAP Santa Eugènia de Berga i a l’Anoia, els dos centres d’atenció primària d’Igualada (Igualada Urbà i Igualada Nord) i el CAP Santa Margarida de Montbui.
A més, els residents faran estades en un dels quatre hospitals de referència del territori: l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, l’Hospital Universitari d’Igualada, l’Hospital Universitari de Vic i l’Hospital de Berga. Molts d’aquests centres donen cobertura tant a àrees bàsiques de salut (ABS) rurals com urbanes, una particularitat del territori molt valorada pels professionals en formació. Aquesta diversitat els permet conèixer de primera mà realitats socials diferents, fer un seguiment integral dels usuaris al llarg de totes les etapes de la vida i establir-hi un vincle més proper.
Estrena del nou espai web de la Unitat Docent de l’ICS Catalunya Central
L’Institut Català de la Salut (ICS) està duent a terme un procés de reorganització del seu web per millorar l’accessibilitat i la comunicació amb la ciutadania i els professionals. En aquest marc, s’han substituït els blocs específics de cada unitat docent per subwebs integrades dins el portal corporatiu.
Aquest nou espai web s’adreça tant a futurs residents com als tutors i als professionals que ja formen part de la Unitat. Hi inclou tota la documentació bàsica —com el programa de l’especialitat, l’itinerari formatiu o l’accés al llibre del resident—, així com els tràmits previs a l’inici de la residència i informació d’interès sobre jornades, cursos i sessions formatives. També incorpora materials útils per a les tasques docents dels tutors.
Aquesta transformació és una mostra més de l’aposta de l’ICS per reforçar la seva presència digital amb un espai únic, més clar i accessible.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor