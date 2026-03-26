Les treballadores de l'escola bressol de Sant Joan denuncien una pèrdua de drets
La voluntat del consistori d'aplicar el conveni estatal suposa un empitjorament de les condicions i "posa en risc la qualitat educativa"
Regió7
Les treballadores de l’escola bressol el Xiulet de Sant Joan de Vilatorrada denuncien un empitjorament de les condicions laborals arran de l’aplicació del conveni estatal. En un comunicat de premsa, han manifestat el seu malestar, destacant que aquesta mesura suposa una “pèrdua significativa de drets laborals consolidats al llarg de més de vint anys” i que afectarà els salaris, la jornada laboral i altres condicions.
L’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada ha iniciat un procés per modificar el conveni laboral de les treballadores del Xiulet amb l’objectiu d’aplicar el conveni estatal. Les professionals alerten que aquest canvi suposarà un retrocés en les seves condicions: “Estem parlant d’un pas enrere molt important. No només es perden drets laborals, sinó que també es posa en risc la qualitat educativa que oferim cada dia als infants”, assenyalen.
Segons elles, la precarització de les condicions laborals no només afecta les professionals, sinó que pot tenir conseqüències directes en la qualitat del servei educatiu i en l’atenció als infants. L’etapa de 0 a 3 anys és fonamental per al desenvolupament dels infants i requereix estabilitat, experiència i condicions dignes per garantir una educació de qualitat. Una pèrdua de drets podria comprometre la continuïtat dels projectes educatius i la relació de confiança amb les famílies del municipi.
Davant d’aquesta situació, les treballadores han iniciat mobilitzacions per defensar els seus drets i demanen a l’Ajuntament que reconsideri la seva decisió. La Plataforma 0-3 del Bages ha expressat el seu suport a les professionals i ha subratllat la importància de protegir les condicions laborals en aquesta etapa educativa.
Finalment, les treballadores reclamen diàleg i voluntat política per trobar una solució que no impliqui la pèrdua dels drets assolits i fan una crida al suport de la ciutadania.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca
- Dos cosins al capdavant del gimnàs 24 hores que triomfa a Santpedor