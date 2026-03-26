Sant Joan acull una caminada solidària i accessible de la Fundació Barça
L’activitat és una iniciativa de joves amb discapacitat intel·lectual de la Fundació AMPANS que participen del projecte Barça Activa’t de Manresa
Regió7
El projecte Barça Activa’t de Manresa és una iniciativa socioeducativa, amb el suport de les diputacions, que utilitza l’esport com a eina de transformació social, basada en valors com el respecte, l’esforç, el treball en equip, la humilitat i l’ambició. Mitjançant una metodologia pròpia, el programa treballa amb infants i joves per fomentar el seu desenvolupament integral, tant dins com fora de l’àmbit esportiu.
En aquest marc, el projecte organitza aquest dissabte 28 de març una caminada solidària a Sant Joan de Vilatorrada amb l’objectiu de promoure hàbits saludables i contribuir a una causa social. L’activitat començarà a les 10 del matí des de l’Espai Jove de Sant Joan de Vilatorrada amb un recorregut de 5 quilòmetres, accessible per a tots els públics. Per facilitar l’organització, es demana fer la inscripció gratuïta prèvia a través d’aquest formulari.
Component solidari
La caminada tindrà també un component solidari perquè les persones participants podran col·laborar amb el Banc d’Aliments aportant un producte alimentari de llarga conservació. Es recomanen especialment aliments bàsics i nutritius com arròs, pasta, llegums secs o cuits, conserves de peix o verdures, oli o llet, prioritzant formats familiars i productes amb data de caducitat llarga. Durant la jornada, els assistents disposaran d’avituallament amb snacks i begudes isotòniques, i també es faran sortejos d’articles i es repartiran obsequis fets a mà. L’activitat té la col·laboració de Guineus del Collbaix, de l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada, d’AMPANS i de la Fundació Barça.
