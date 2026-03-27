La Plataforma contra el porta a porta de Sant Joan de Vilatorrada reclama una reunió amb l'alcalde
Un representant de l'organització va intervenir ahir durant el ple municipal per "denunciar la manca d'escolta" de l'equip de govern i insistir a concretar una trobada amb Jordi Solernou
La Plataforma contra el porta a porta de Sant Joan de Vilatorrada va demanar ahir, durant el ple municipal, una reunió amb l’alcalde, Jordi Solernou, i va denunciar que no se sent escoltada. En resposta, el batlle va explicar que la trobada no s’ha pogut celebrar per problemes d’agenda, però va assegurar que des del consistori hi ha plena predisposició per convocar-la al més aviat possible i analitzar les propostes plantejades per l’organització.
Un representant de la plataforma va prendre la paraula en el torn de precs i preguntes. Durant la seva intervenció va explicar que "assistim a aquest ple municipal per denunciar la manca d’escolta del govern". També va recordar que, en la sessió del mes passat, "l’alcalde es va comprometre verbalment a reunir-se amb nosaltres per escoltar i estudiar les nostres demandes". En aquest sentit, va lamentar que la reunió encara no s’hagi celebrat i va assegurar que, segons ells, ha calgut presentar una instància anunciant una nova intervenció al ple perquè el batlle es posés en contacte amb ells.
L’organització també ha emès un comunicat en què denuncia la situació, expressa el seu malestar per la gestió del consistori i del servei de recollida, i reitera que, a parer seu, el porta a porta "no és el sistema més adient per a Sant Joan de Vilatorrada".
En aquest context, Solernou va assegurar que el seu compromís de celebrar la reunió es manté i que, si encara no s’ha pogut concretar, ha estat per qüestions d’agenda. «Vaig dir que els trucaria i, tot i que hi he pensat molts dies, he tingut una agenda atapeïda. No li ho discutiré perquè és veritat i no direm coses que no són», va afirmar en resposta a les reclamacions de la plataforma. El batlle va afegir que «no tenim cap problema a reunir-nos i parlar de les millores que creuen que podem implementar» i, de fet, va proposar fixar una data per a la setmana vinent.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts