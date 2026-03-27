Salvador Illa a l'entrega de medalles del cos de Bombers a Món Sant Benet: "Sentim orgull de país cada cop que veiem un bomber"
Emotiu homenatge als Bombers en el lliurament de les Medalles d'Honor i les distincions per serveis especials, en un acte que ha omplert Món Sant Benet
Món Sant Benet ha acollit aquest divendres al matí l'acte de lliurament de les Medalles d'Honor i les distincions per serveis especials dels Bombers de la Generalitat a tot Catalunya. Un acte que ha estat presidit pel president de la Generalitat, Salvador Illa, i que ha estat ple de moments emotius.
Per exemple, la felicitació que ha tancat l'acte, i amb la qual s'ha reconegut al bomber Antonio Baños Castillo, de Berga, que estant fora de servei va actuar en un accident d'una moto a Cal Rosal, va practicar els primers auxilis i va activar ell sol l'helicòpter, unes accions sense les quals la víctima hauria perdut la vida. Precisament ha estat la víctima, en cadira de rodes, qui li ha lliurat la distinció, acompanyat del seu germà, que també és bomber. Baños ha reconegut a Regió7 "que no havia vist a la víctima des del dia de l'accident" i que "de Bomber se n'és les 24 hores del dia". Ha estat tanta l'emoció, que han marxat sense endur-se el guardó, i ha hagut de tornar enrere.
Moments com aquest han farcit un acte llarg i que ha omplert Món Sant Benet, i en el transcurs del qual s'han lliurat 67 felicitacions individuals o col·lectives, 13 mencions honorífiques, entre les quals la dels responsables de la pel·lícula "Balandrau", 132 medalles d'or, 32 d'argent i 206 de bronze, reconeixent l'antiguitat dels Bombers que portaven 30, 25 o 20 anys de servei.
De la Catalunya Central s'han lliurat 13 felicitacions, reconeixent accions com l'esmentat Antonio Baños, per l'assistència a la víctima de l'accident de moto, els bombers Xavier Bonet Dalmau, Ignasi Hugas Biosca, Jordi Ribera Vila, Antonio Soler Prades, Ricard Vidosa Navarro, i Albert Vila Besoli, per rescatar un home a qui s'enduia el corrent d'aigua en caure al riu Llobregat.
I als bombers Ramon Gubianas Morelló, Pedro Morales Sánchez, Joan Requena Sivila, Josep Roset Rojo, Xavier Salarich Viñolas, i Xavier Torrades Sabata, dels parcs de Manresa, Prats i Berga, per rescatar i convèncer de no llevar-se la vida a persones que ho volien intentar. A banda, 15 medalles d'or, 3 d'argent, 23 de bronze a bombers de la Regió d'Emergències Centre per la seva antiguitat.
L'acte més emotiu ha estat el record als dos Bombers que aquest any passat van perdre la vida en acte de servei, i que han estat llargament aplaudits quan s'ha lliurat les mencions honorífiques pòstumes a les famílies de Daniel Carme Barbero i d'Antonio Serrano Royo.
En el seu parlament, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha parlat dels Bombers com a "escut estratègic del país" per a defensar-lo dels efectes del canvi climàtic, que "uns neguen i que altres hem decidit afrontar". Illa ha destacat que "sentim orgull de país cada vegada que veiem un Bomber de la Generalitat actuar en un incident a casa, o a fora de Catalunya", en referència a l'ajuda prestada als focs d'Extremadura o Galícia de l'estiu passat. Per al president, cal "passar de la reacció a l'anticipació" i per això ha destacat la importància de la nova seu de la Regió d'Emergències Centre que es construeix, precisament, a Sant Fruitós de Bages.
Per la seva banda, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha destacat l'alt compliment del Pla Estratègic 2030 de Bombers, i la cada cop més alta necessitat de "minimitzar riscos", seguint sempre amb la "cura, disciplina i compromís que implica ser Bomber". Però també ha parlat del procés de feminització del cos, per admetre que "les dones Bomberes amb tanta naturalitat com ja ha passat en altres àmbits.
L'acte ha acabat amb una gran foto de família de tots els guardonats i les autoritats a l'exterior, davant un helicòpter del cos, i amb el monestir de fons.
