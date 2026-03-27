Processons, Passions i caramelles marquen el pas de la Setmana Santa a la Catalunya central
Els municipis preparen una programació especial per viure intensament aquestes dates marcades per la tradició religiosa i la cultura popular
La Setmana Santa és una celebració que combina tradició religiosa i cultura popular. Les processons recorren els carrers amb imatges religioses en un ambient solemne, mentre que les passions representen escenes de la vida de Jesucrist. En contrast, les caramelles aporten un toc festiu amb cançons que donen la benvinguda a la primavera, i les mones de Pasqua posen el punt dolç a la celebració, especialment per als més petits. En aquest sentit, la Catalunya central viu amb intensitat aquestes dates amb activitats molt arrelades a la tradició popular.
Els actes tradicionals de Setmana Santa arrenquen aquest cap de setmana amb el Diumenge de Rams, amb la tradicional benedicció de palmes, palmons i branques de llorer, una tradició que encara es manté viva en alguns municipis del territori. Serà el Divendres Sant quan les processons prendran protagonisme, amb la de Manresa com una de les més multitudinàries amb un recorregut, amb inici final a la Seu, que travessa els principals carrers i places del centre històric.
Però si hi ha una tradició que destaca per la seva participació popular són les caramelles que posen la banda sonora a la Pasqua en moltes localitats d’arreu de la regió. Cançons i danses ressonen per carrers i places en una de les cites més populars del calendari festiu. A Súria, on es fan les caramelles considerades més grans de Catalunya, és un dels municipis que viu la celebració amb més intensitat. Hi participaran deu colles, que entre totes sumen prop d’un miler de cantaires i dansaires de totes les edats, que recorreran carrers i places i l’entorn de pagès, i seran els protagonistes d’una festa que es remunta al segle XVI.
Callús és un altre dels pobles bagencs on la tradició de les caramelles està fortament arrelada. Centenars de caramellaires, entre grans i petit, participaran en la cantada a les masies, el dissabte 4 d’abril, i en el recorregut per tot el poble, l’endemà, també amb balls tradicionals. Durant la festa enlairaran les ballestes, un dels trets distintius de la festa, pels balcons del municipi.
Santpedor recupera les caramelles
Cardona, Solsona, Casserres o Fonollosa són altres dels municipis de la Catalunya central que tenen arrelada la tradició de les caramelles. Aquest any, com a novetat, la tradicional ballada i cantada de caramelles, una de les tradicions més antigues del poble, tornarà a Santpedor durant el cap de setmana de Pasqua, gràcies al Grup Promotor de la Recuperació de les Caramelles, que s’ha creat al poble, i a la col·laboració de les entitats. Les caramelles inclouran una cantada conjunta de tots els grups del mític vals de caramelles: Els Nuvolots, popularitzat a mitjans del segle XIX, i també inclouran el ball de bastons i de les cintes.
Com és habitual, el municipi de Moià ja té a punt una programació especial per viure intensament aquestes dates. La plaça Major serà dijous al vespre l’escenari d’un dels actes més tradicionals de la Setmana Santa moianesa: els Armats. El cos representarà les tradicionals evolucions coreogràfiques com la Creu, el Quadre, el Tirabuixó, el Rellotge, la Cadena i l’Esgrima. L’endemà, serà el torn de la Processó dels Divendres Sant amb la sortida dels passos i els armats, amb un recorregut pel nucli antic que començarà i acabarà a la plaça Major.
Temps de passions
Amb l’arribada de Setmana Santa també ha arrencat la temporada de Passions a Olesa de Montserrat i a Esparreguera, que s’allarga fins a l’1 de maig. Amb arrels documentades des del 1538, la representació d’Olesa, amb gairebé 500 anys d’història, torna a omplir el Teatre La Passió. Aquesta tradició cultural compta amb la participació de gairebé un miler de persones voluntàries que, any rere any, fan possible un dels muntatges teatrals més emblemàtics de Catalunya.
Per la seva banda, la Passió d’Esparreguera també ha tornat als escenaris. Per primera vegada, el públic podrà veure el nou format de dues hores i mitja, més proper al llenguatge teatral contemporani, i alhora serà una de les últimes ocasions de gaudir de la versió clàssica de matí i tarda.
