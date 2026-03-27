Rajadell fa una reforma integral de la rectoria per al nou museu i espais polivalents
L’Ajuntament, que va adquirir l’edifici al bisbat el 2019, ja ha completat els treballs, de mig milió d’euros, i aquest diumenge els mostrarà en públic amb una jornada de portes obertes
Rajadell disposa d’un nou equipament multifuncional i futura seu del museu del poble amb la rehabilitació integral que ha fet de l’antiga rectoria, un edifici que com a mínim data del segle XVII, i que el 2019 l’Ajuntament va comprar al bisbat de Vic amb la voluntat de reformar-lo i tornar-li a donar vida després d’anys en desús. Una jornada de portes obertes en mostrarà els resultats aquest diumenge a partir de les 11 del matí.
La rectoria és just al costat de l’església de Rajadell, i ocupa una superfície de 280 m2 distribuïts en planta baixa i primera per l’entrada des de la plaça, si bé l'orografia del terreny fa que hi hagi dues plantes més sota nivell per la part posterior, on hi ha un cingle que dona al Torrent de l’Enfilat. Els treballs que s’hi han fet, van arrencar ja fa dos mandats amb l’anterior alcalde, Joan Costa, i s’han anat desenvolupant per fases fins a assolir l’estat actual, que han modernitzat tot l’interior d’un edifici, que estava en mal estat fins al punt que havia cedit una part de la coberta. S’ha arranjat tota la teulada, els terres, i els tancaments de l’edifici, i s’ha construït un ascensor exterior per la part del darrere. A més, s’ha condicionat l’interior, conservant els elements originals, però adequant i moblant les diverses estances.
Amb la reforma, que ha costat mig milió d’euros majoritàriament finançats amb subvencions, s’han guanyat nous espais d’ús públic i es podrà recuperar el museu, que va tancar fa més d’una dècada pel risc de les instal·lacions, i que al novembre es preveu reobrir amb un fons ampliat, explica l’alcalde actual, Joan Carles Lluch.
L’aposta pel nou museu
El museu, que ocuparà part de la planta baixa i les dues que hi ha sota nivell, serà un dels principals reclams del nou equipament, que modernitzarà i ampliarà l’anterior pinacoteca, on s’exposava el centenar llarg de pintures que l’ACR de Rajadell havia acumulat durant quatre dècades d’organització del concurs de pintura ràpida. Unes peces catalogades i ara custodiades a l’edifici de l’Estació, però que al novembre tornaran al nou museu, possiblement no totes de cop sinó de forma itinerant, perquè també es vol omplir d’altre contingut, diu l’alcalde. Aprofitant el renom que tenen a Rajadell, serà un museu dedicat als Bastoners. «No ens consta que n’hi hagi cap d’específic ni a Catalunya ni a l’estat espanyol», diu Lluch, i recorda que la colla de Rajadell va ser la primera de Catalunya que va integrar les dones als balls. També hi haurà un espai dedicat al Ball de la Coca, de les festes de Sant Sebastià, amb una mostra de vestits d’època.
L’entrada principal al museu serà per la plaça, on hi haurà ubicada la nova oficina de turisme, que ara és a l’Estació, i que informarà d’altres atractius com la vila romana de Sant Amanç o el molí d’oli, i inclourà un espai per a l’exposició i venda de productes de proximitat. Des d’aquí, si es va cap al museu s’arribarà a una primera sala on es rebrà el visitant amb una filmació protagonitzada per l’estàtua de la noia que hi ha a tocar de la rectoria, fora la plaça, que pren vida per donar la benvinguda a la gent. A partir d’aquí, el museu es distribueix en diverses estances, on es conserva un antic forn de pa, així com l’estructura, els sostres i bigues, les finestres i la pedra d’obra vista de les parets i el terra.
L’accés a la planta primera també es farà des de l’oficina de turisme. S’ha habilitat amb dos espais diàfans, per a la sala de plens i per a usos polivalents, com conferències, xerrades, exposicions, o presentacions de llibres, entre altres. De fet, els plens es continuaran fent en una petita sala a l’Ajuntament, «que ja ens va bé», diu l’alcalde, i el nou espai s’ha pensat més aviat com a estança per a rebudes i actes institucionals.
De tot plegat, queda pendent la rehabilitació del pis del rector, que es preveu començar aviat, i que ocuparà les plantes baixa i primera per la banda de la rectoria més a tocar de l’església, i amb un accés independent de la resta d’estances de l’edifici.
Diumenge, activitats a la rectoria
Les portes obertes d’aquest diumenge es completaran amb la presentació del llibre «Rajadell, records per sempre», que recull fotografies antigues del poble, i amb la preestrena, a les 12, de «Bruixa», un espectacle de creació pròpia basat en cinc històries reals de dones catalanes considerades bruixes en l’època en què van viure.
