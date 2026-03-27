Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp

La conductora i única ocupant del vehicle ha estat traslladada en estat crític a la mutua de Terrassa

L'accident ha tingut lloc a primera hora del matí al terme municipal de Súria

El cotxe accidentat a la C-55, a Súria / Bombers de la Generalitat

Jordi Torres Cusidó

Manresa

Un vehicle ha sortit de la via i ha bolcat aquest divendres al matí a la C-55. El succés ha tingut lloc a 1/4 de 8 del matí, a Súria, on el vehicle ha perdut el control i ha acabat donant tres voltes de campana fins a quedar bolcat en un camp. El cos de Bombers de la Generalitat hi ha enviat tres dotacions que han hagut de rescatar al conductor, l'únic ocupant del vehicle i han deixat el cotxe perquè el reculli la grua.

El conductor ha quedat ferit greu, havent patit diverses contusions arreu del cos. Una ambulància del Sistema d'emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladat a la mútua de Terrassa.

Imatge de les tres dotacions de Bombers el SEM i la policia treballant en l'accident a Súria / Alba Díaz

