Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Operació sortidaTravessa al PirineuPirelliNeu per Setmana SantaCas germans OrritNoelia CastilloBaxi Manresa
instagramlinkedin

Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym

Més de 300 persones han visitat les instal·lacions durant la inauguració d'aquest dissabte

Els germans David i Jordi Costa, propietaris de l'Sport Fitness Gym

Els germans David i Jordi Costa, propietaris de l'Sport Fitness Gym / Cedida

Redacció

Sant Fruitós de Bages

Els germans David i Jordi Costa, propietaris de la botiga Sport Fitness Nutrition (situada a la carretera de Vic de Manresa i especialitzada en productes de nutrició i suplements per a esportistes) han inaugurat aquest dissabte davant de més de 300 persones el nou gimnàs vint-i-quatre hores Sport Fitness Gym.

Situat al polígon industrial El Guix, de Sant Fruitós de Bages, al carrer Tres Salts, número 19, l'espai estarà obert els 7 dies de la setmana totes les hores del dia. Compta amb més de 750 metres quadrats d'instal·lacions, 400 dels quals van dedicats a la sala de fitness amb maquinària d'última generació. Segons explica el copropietari Jordi Costa es tracta d'un projecte en el qual hi porten treballant molts anys i que finalment han pogut dur a terme. A partir de la pròxima setmana qui encara no s'hagi abonat ho podrà fer presencialment a les instal·lacions. En la mateixa línia, David Costa assegura que els clients es trobaran molt còmodes amb una nova maquinària que han adquirit. A més, expliquen que s'ha instal·lat una sala perquè els usuaris es puguin fer selfies i així fer un millor seguiment dels avenços.

Notícies relacionades

La nova obertura arriba després que el local de Manresa celebrés els 25 anys.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents