Obre un nou gimnàs 24h a Sant Fruitós: Sport Fitness Gym
Més de 300 persones han visitat les instal·lacions durant la inauguració d'aquest dissabte
Redacció
Els germans David i Jordi Costa, propietaris de la botiga Sport Fitness Nutrition (situada a la carretera de Vic de Manresa i especialitzada en productes de nutrició i suplements per a esportistes) han inaugurat aquest dissabte davant de més de 300 persones el nou gimnàs vint-i-quatre hores Sport Fitness Gym.
Situat al polígon industrial El Guix, de Sant Fruitós de Bages, al carrer Tres Salts, número 19, l'espai estarà obert els 7 dies de la setmana totes les hores del dia. Compta amb més de 750 metres quadrats d'instal·lacions, 400 dels quals van dedicats a la sala de fitness amb maquinària d'última generació. Segons explica el copropietari Jordi Costa es tracta d'un projecte en el qual hi porten treballant molts anys i que finalment han pogut dur a terme. A partir de la pròxima setmana qui encara no s'hagi abonat ho podrà fer presencialment a les instal·lacions. En la mateixa línia, David Costa assegura que els clients es trobaran molt còmodes amb una nova maquinària que han adquirit. A més, expliquen que s'ha instal·lat una sala perquè els usuaris es puguin fer selfies i així fer un millor seguiment dels avenços.
La nova obertura arriba després que el local de Manresa celebrés els 25 anys.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís