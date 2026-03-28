Pla del Govern per ajudar empreses familiars del territori: 20% de subvenció per innovar en una granja de Castellterçol
El conseller d'Empresa, Miquel Samper, visita una explotació que ha rebut 37.000 euros per impulsar una nova línia d'envasat eficient que redueix un 90% el consum d'aigua
El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, ha visitat aquest matí les instal·lacions de La Bassola, granja i obrador situat a Castellterçol, per mostra el suport institucional al teixit empresarial local, com ell mateix ha explicat. El seu principal objectiu era conèixer de prop el projecte d'inversió que ha impulsat l'empresa gràcies a una subvenció pública de 37.268 euros, el 20% del total, 186.344 euros.
Sàmper ha destacat "la importància" d'aquest tipus d'iniciatives. "Cal que el Departament acompanyi les empreses familiars arrelades al territori". En aquest aspecte, ha subratllat que el Govern "ha ajudat La Bassola amb un 20% d'inversió per comprar màquines per envasar al buit". El conseller també ha reivindicat el paper actiu de l'Administració en el creixement empresarial. "Encoratgem l'empresa a tenir més idees perquè la puguem ajudar una altra vegada", ha concretat.
Aquest ajut s'emmarca dins d'un paquet global de més de 60 milions d'euros destinat a la indústria catalana, anunciat el desembre passat, el qual ja ha beneficiat 491 empreses i ha mobilitzat més de 325 milions d'euros d'inversió privada. La Bassola forma part de la línia d'ajuts a noves inversions productives, dotada amb 49 milions d'euros i dirigida a 397 empreses.
Aquesta ajuda ha permès a La Bassola instal·lar una nova línia de termosegellat d'alt rendiment, una tecnologia que multiplica la productivitat i redueix fins a un 90% el consum d'aigua.
Un dels últims projectes de la companyia és la línia Emocions, en funcionament des de finals del 2025. Se centra en productes de selecció envasats, com ara carpaccios, steak tartars o hamburgueses amb complements inclosos. "Són formats en què hi ha tot el producte en un mateix paquet", expliquen des de l'empresa, que ja està abastint establiments com Caprabo, Bon Preu o Cal Fruitós.
Per la seva banda, Josep Mas, copropietari de La Bassola juntament amb Miquel Mas, ha explicat que la subvenció s'ha invertit en les sales de l'obrador "per poder millorar el producte final". L'empresa, que compta amb uns 35 treballadors, compra els animals al nord d'Espanya i treballen amb una rotació setmanal d'una cinquantena de vedelles. De cara al futur, La Bassola vol anar més enllà de la producció alimentària. "Ens agradaria que la gent pugui visitar els animals i després, oferir una degustació dels productes", apunta Mas, amb la voluntat d'apropar el món rural al consumidor i generar noves experiències al voltant dels elaborats.
La visita ha finalitzat amb una degustació dels nous productes de la marca, en què el conseller ha pogut tastar steak tàrtars i carpaccios, que ha qualificat de "boníssims".
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any