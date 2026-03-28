TRANSPORTS
Usuaris del bus de Sallent creen una plataforma per canalitzar queixes i propostes de millora
El col·lectiu de viatgers s’ha organitzat formalment per actuar com a interlocutor, recollir dades i concretar les necessitats del servei, perquè es consideren especialment perjudicats
Les contínues queixes que genera el servei de bus de Sallent a Barcelona (que forma part de la línia de Berga) ha acabat cristal·litzant en la creació formal d’una plataforma d’usuaris, que vol canalitzar no només el malestar, que és l’element de partida, sinó també radiografiar la situació i fer més força per plantejar i assolir propostes de millora.
La plataforma ha fet aquesta setmana el pas formal de constitució, presentant a través del registre de l’Ajuntament una instància en la qual en deixen constància, detallen quines persones l’impulsen (12) i quines en són els portaveus. I exposen els motius principals que els empenyen a fer-ho i quins són els objectius que persegueixen.
El principal i fonamental, «millorar la qualitat del servei de bus de Sallent a Barcelona, i per extensió a tota la línia, perquè és l’únic servei de transport públic que tenim. I perquè així podem afavorir la mobilitat sostenible i reduir l’ús del vehicle privat», detalla Mirella Cortès, que és una de les dues persones que exercirà com a portaveu.
Fins ara, tot i que no de manera plenament organitzada, usuaris d’aquest servei ja s’havien expressat públicament i amb converses amb la direcció general de Transports per fer sentir el seu malestar davant el que consideren un servei insuficient, sobretot pels problemes que els suposa ser l’última parada de la línia en sentit Barcelona. Però ara han considerat que calia anar més enllà per tenir més força.
Així, en el document presentat exposen ja d’entrada que el motiu de constitució de la Plataforma per a la millora del transport públic de viatgers Sallent-Barcelona neix «de la necessitat detectada» entre els usuaris de la línia, «la qual presenta mancances significatives i dèficits estructurals en termes de capacitat, freqüència i adequació horària a les necessitats actuals de mobilitat».
"És l'únic servei"
I ho justifiquen especialment en un fet que reiteren i subratllen: «El servei de bus constitueix l’única alternativa de transport públic entre Berga i Barcelona» i per a Sallent en concret. Però que, malgrat això, «presenta greus deficiències pel que fa a la freqüència de pas, la puntualitat, la capacitat de places i la informació als passatgers, fet que té un impacte especialment negatiu en els usuaris de Sallent».
La plataforma es presenta com un espai «digital i comunitari», oberta a la participació d’altres municipis de la línia, que pretén actuar per centralitzar incidències i propostes en un únic canal, detectar «patrons i problemàtiques recurrents», proposar millores concretes del servei, participar «en enquestes i processos consultius», compartir experiències d’ús i «recollir dades per identificar necessitats reals», donar informació als usuaris del servei i «generar informació útil per a la presa de decisions».
I com a objectius específics, diu que neix per millorar la qualitat del servei que s’ofereix a Sallent i, per extensió, a tota la línia Berga-Barcelona, «afavorir la mobilitat sostenible i reduir l’ús de vehicle privat», informar els usuaris i incrementar la participació ciutadana i «facilitar la presa de decisions basada en dades».
Mirella Cortès es mostra convençuda que «si existís un bon servei encara hi hauria més usuaris». I retreu que «es parla molt de la millora del servei a zones de l’entorn de l’àrea metropolitana com el Maresme o el Vallès, que hi tenen tot el dret, però que disposen de més mitjans de transport públic, mentre que a la Catalunya Central ens sentim abandonats i ciutadans de segona».
També lamenta que encara no han rebut «cap resposta ni input» per part de la direcció general de Transports davant la queixa que va fer pública fa uns dies, en relació amb les novetats que planteja implantar pròximament a la línia i que, diuen, recull molt poques de les demandes expressades ja fins ara des de Sallent.
