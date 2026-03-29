Les ventades fan precipitar alguns rocs del mur que es va esfondrar dos mesos enrere a Cardona

L'incident no ha provocat danys personals ni materials i ha tingut lloc una setmana després que s'iniciessin els treballs de reconstrucció del mur que va resultar greument malmès el mes de gener

La part del mur des d'on s'han precipitat alguns rocs, a l'avinguda Rastrillo / Bombers de la Generalitat

Xavi Moraleda

L'episodi de ventades d'aquest diumenge ha fet que alguns rocs del mur de contenció que es va esfondrar parcialment aquest mes de gener a l'accés principal de Cardona s'hagin precipitat. L'incident, que no ha deixat ferits ni ha provocat danys materials, ha tingut lloc aquest matí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís pels volts de 2/4 de 12 i de seguida s'han desplaçat a l'avinguda del Rastrillo, on es troba el mur de 8 metres, per revisar-lo i constatar que no suposava cap perill.

El gener d'aquest any aquest mur es va esfondrar parcialment per causes que encara s'estan estudiant. Els fets van passar de matinada i per això cap persona va resultar ferida. Els danys provocats van ser materials, concretament a cinc vehicles i alguns pals de la llum.

El despreniment de rocs d'aquest diumenge ha tingut lloc tot just una setmana després que s'iniciessin els treballs de reconstrucció del mur, a fi de garantir la seguretat, preservar el valor patrimonial de l’entorn i restablir la normalitat.

