Les ventades fan precipitar alguns rocs del mur que es va esfondrar dos mesos enrere a Cardona
L'incident no ha provocat danys personals ni materials i ha tingut lloc una setmana després que s'iniciessin els treballs de reconstrucció del mur que va resultar greument malmès el mes de gener
L'episodi de ventades d'aquest diumenge ha fet que alguns rocs del mur de contenció que es va esfondrar parcialment aquest mes de gener a l'accés principal de Cardona s'hagin precipitat. L'incident, que no ha deixat ferits ni ha provocat danys materials, ha tingut lloc aquest matí. Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís pels volts de 2/4 de 12 i de seguida s'han desplaçat a l'avinguda del Rastrillo, on es troba el mur de 8 metres, per revisar-lo i constatar que no suposava cap perill.
El gener d'aquest any aquest mur es va esfondrar parcialment per causes que encara s'estan estudiant. Els fets van passar de matinada i per això cap persona va resultar ferida. Els danys provocats van ser materials, concretament a cinc vehicles i alguns pals de la llum.
El despreniment de rocs d'aquest diumenge ha tingut lloc tot just una setmana després que s'iniciessin els treballs de reconstrucció del mur, a fi de garantir la seguretat, preservar el valor patrimonial de l’entorn i restablir la normalitat.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu