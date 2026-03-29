Navarcles reviu el seu aixecament contra el Monestir de Sant Benet per la Fira de l'Abat
Les recreacions teatralitzades dels principals episodis de la història del municipi vinculats al monestir van fer reviure els temps en què més que això exercia com un senyor feudal
Les mostres d'antics oficis i les paradetes d'artesania i productes alimentaris han omplert de vida el nucli antic navarclí durant tot el cap de setmana
Uns quants segles enrere, els navarclins van protagonitzar una gran revolta per aconseguir el seu objectiu: deixar de dependre del Monestir de Sant Benet de Bages i així no haver de pagar-li el cens anual —una part del que produïen—. L’abat de l’època, com era d’esperar, s’hi va oposar, fet que va desencadenar una rebel·lió que només va poder ser aturada per la força de les armes. Aquest és només un dels innombrables episodis de la història del municipi bagenc lligada al monestir i que aquest cap de setmana ha estat representat de forma teatralitzada en el marc de la Fira de l’Abat, popularitzada com a Monacàlia.
Aquest dissabte i diumenge, Navarcles ha retornat al seu passat medieval per fer reviure la seva història i posar en relleu, tant a veïns com a forans, el seu extens patrimoni cultural vinculat al monestir. El punt neuràlgic de la fira ha estat la plaça de la Vila, on durant tot el matí s’hi han fet les diverses recreacions històriques, el principal atractiu i eix vertebrador de les jornades.
Intercalades amb números de dansa o actuacions de conjunts de música, els espectacles han representat tres escenes: el casament de Sal·la i Ricardis, que evoca als orígens del monestir al segle X, quan els veïns de Navarcles es va aixecar per deixar de dependre’n i l’etapa en què es va prohibir la festa del Carnestoltes, a finals del segle XVII.
Interpretades pels membres del Grup de Teatre de Navarcles, dels Geganters i Grallers, del Ballet Jove i de l’Esbart Dansaire, les posades en escena han impressionat al gran nombre d’assistents que durant tot el matí s’han aplegat entorn de la plaça de la Vila. Les escenes que més han impactat han estat les del poble, que amb les seves falçs i forques i el seu esperit combatiu, han aconseguit contagiar la seva set de justícia entre tots els aplegats.
I malgrat que el vent ha bufat amb força, especialment durant el matí, no ha impedit cap de les actuacions previstes.
Un altre dels grans atractius, sobretot per als més petits, ha estat la mostra de feines que feien antigament les dones als masos, que s’ha fet en una plaça de Sant Valentí convertida en l’era d’una masia. Els infants s’han pogut convertir en forners i bugaders i han pogut veure la precisió amb què treballaven les puntaires i les cosidores.
A la fira tampoc no hi van faltar les parades d’artesania i productes alimentaris guarnides al detall amb tot de motius medievals, que han omplert cada racó del nucli antic navarclí.
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Sílvia Caballol, escriptora i psicòloga: 'Hi ha alternatives al fast life: apostar per una vida més pausada, senzilla i serena
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- A l'os bru no li agrada la Cerdanya
- El Moianès guanyarà una C-59 més directa en dos anys i mig amb la variant de Sant Feliu
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant