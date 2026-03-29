Rescaten una excursionista ferida a Montserrat
La dona s'ha fet mal al turmell mentre feia una ruta entre Santa Cecília i el monestir
Una dona ha estat rescatada mentre feia la ruta des de Santa Cecília al monestir de Monistrol de Montserrat aquest dissabte al migdia. Els Bombers han rebut l'avís a les 13.46 hores. L'afectada s'ha fet mal al turmell durant el recorregut i no ha pogut continuar.
Els efectius desplaçats l'han extret amb la grua amb l'helicòpter i l'han portat fins a Collbató, on estava l'ambulància del SEM esperant-la per atendre-la.
Ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.
