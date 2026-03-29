Rescaten una excursionista ferida a Montserrat

La dona s'ha fet mal al turmell mentre feia una ruta entre Santa Cecília i el monestir

Un helicòpter dels Bombers en una imatge d'arxiu / Bombers de la Generalitat

Alba Díaz

Manresa

Una dona ha estat rescatada mentre feia la ruta des de Santa Cecília al monestir de Monistrol de Montserrat aquest dissabte al migdia. Els Bombers han rebut l'avís a les 13.46 hores. L'afectada s'ha fet mal al turmell durant el recorregut i no ha pogut continuar.

Els efectius desplaçats l'han extret amb la grua amb l'helicòpter i l'han portat fins a Collbató, on estava l'ambulància del SEM esperant-la per atendre-la.

Ha estat traslladada a l'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell.

