Aliança Catalana aterra a Callús en la seva primera presentació en l'àmbit municipal al Bages
L'acte, que aquest cap de setmana omplia la sala d'actes de l'Ajuntament, va ser conduït per la presidenta comarcal de la formació, Imma Nadal, i va comptar amb el secretari d’Organització i Finances, Oriol Gès, i el de Formació, Estudis i Programes, Jordi Aragonès
Regió7
Aliança Catalana, la formació que encapçala Sílvia Orriols, ha celebrat aquest cap de setmana a Callús el seu primer acte de presentació municipal al Bages, en el marc de la preparació per a les pròximes eleccions locals, de la primavera vinent.
L’esdeveniment va tenir lloc a la sala d’actes de l’Ajuntament, que va quedar plena a vessar amb 74 assistents, fins al punt que alguns d'ells van haver de seguir l'acte a peu dret. Va ser conduït per la presidenta comarcal d'Aliança, Imma Nadal, i va comptar amb la participació del secretari d’Organització i Finances, Oriol Gès, i del secretari de Formació, Estudis i Programes, Jordi Aragonès.
Durant la presentació, es va remarcar la tasca continuada de l’equip d’Aliança Catalana al Bages, destacant el creixement de la base social i la incorporació de nous membres. Des de Callús, l’organització remarcava la seva voluntat de treballar tant pels municipis petits com per les ciutats, amb especial atenció a qüestions com la inseguretat, l’abandonament institucional i el deteriorament dels municipis.
En la seva intervenció, Oriol Gès denunciava l’elevada pressió fiscal que suporten els ciutadans, la pèrdua de poder adquisitiu i les dificultats d’accés a l’habitatge, així com l’impacte de determinades macrourbanitzacions. També va defensar mesures com la rebaixa d’impostos i l’eliminació de l’Impost de Successions.
Per la seva banda, Jordi Aragonès va exposar les línies estratègiques del partit, centrades en la consecució de la independència i en eixos com la seguretat, la recuperació de la sobirania, la prioritat nacional i la proposta d’una moratòria en matèria migratòria.
