Comencen les obres de rehabilitació de l'estació d'autobusos de Navàs
Els treballs, que costaran 231.000 euros, s'emmarquen en un conjunt d’actuacions en una vintena d’estacions d’autobusos de tot Catalunya
Regió7
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat ha iniciat les obres per a la millora i rehabilitació de l’estació d’autobusos de Navàs, amb l’objectiu d’afavorir la prestació del servei i el confort de les persones usuàries. Els treballs compten amb un pressupost de 231.000 euros i tindran un termini previst de dos mesos. Aquesta obra s’afegeix a altres dues que la Generalitat està duent a terme a la Catalunya Central per un valor total d’1 milió d'euros, en concret a Manresa i Vic, i a la vintena d’actuacions que està desplegant arreu de Catalunya, en aquest cas, valorades en 10 milions.
La instal·lació de Navàs està situada a la plaça de l’Estació i rep les expedicions de vuit línies interurbanes. Les obres que s’hi duran a terme consistiran en diverses millores, que inclouen la revisió i reparació de la coberta, l'ampliació de la sala d'espera i la substitució dels bancs, la substitució de la marquesina i les lluminàries, la reparació de vorades, la instal·lació d'una nova senyalització informativa, i millores al mobiliari urbà.
Les obres que està executant el departament s’emmarquen en les polítiques del Govern per afavorir l’ús del transport públic i, en concret, en un conjunt d’actuacions de millora en corredors i diverses estacions i parades d’autobusos arreu de Catalunya. En total, preveu una inversió de 10 milions d'euros per a la millora de 25 estacions.
