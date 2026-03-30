Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Joan PuigcercósIncendi a la PudaDavid Duke jr.Missió Artemis IITravessa al PirineuBeques 2026-2027 a Catalunya
instagramlinkedin

La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys

Ja s'han començat els tràmits per retornar-la al seu propietari

La moto recuperada per la Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola / Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola

Eduard Font Badia

Manresa

La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola ha pogut recuperar una motocicleta que havia estat sostreta fa més de 10 anys.

Els fets es van produir arran d’una inspecció rutinària, per l'avís d'uns veïns. Quan van revisar les dades de la moto, els agents van detectar irregularitats en la identificació del vehicle. Després de les comprovacions pertinents, es va confirmar que la motocicleta constava com a sostreta des de feia més d'una dècada.

Notícies relacionades

Gràcies a l'actuació dels agents de Sant Salvador es va poder recuperar el vehicle i iniciar els tràmits corresponents per retornar-lo al seu legítim propietari.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Rajadell ensenya les obres de la rectoria i el futur museu

Carme Botifoll, exdirectora general d’Innovació de la Generalitat: «Vam fer l’impossible per Pirelli, però quan una multinacional vol tancar, tanca, i punt»

Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina

Sallent i Súria pacten amb el Govern la cessió de sòl per a habitatges públics

Migranya: causes, símptomes i tractaments de la malaltia més comuna del món

Castellterçol té un excés de marges per desbrossar, poca diversitat d'arbrat i una manca de rec automatitzat

Martí Oliveras, meteoròleg, explica per què hem viscut un hivern amb tanta neu a la Cerdanya: la clau és el vòrtex polar

