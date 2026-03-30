La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
Ja s'han començat els tràmits per retornar-la al seu propietari
Manresa
La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola ha pogut recuperar una motocicleta que havia estat sostreta fa més de 10 anys.
Els fets es van produir arran d’una inspecció rutinària, per l'avís d'uns veïns. Quan van revisar les dades de la moto, els agents van detectar irregularitats en la identificació del vehicle. Després de les comprovacions pertinents, es va confirmar que la motocicleta constava com a sostreta des de feia més d'una dècada.
Gràcies a l'actuació dels agents de Sant Salvador es va poder recuperar el vehicle i iniciar els tràmits corresponents per retornar-lo al seu legítim propietari.
