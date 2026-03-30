Música, esport i solidaritat: la Catalunya central s’uneix per donar visibilitat al Parkinson
La regió acollirà un ampli programa d’actes de l’1 al 13 d’abril amb l’objectiu de conscienciar la ciutadania
La Catalunya central acollirà, en els pròxims dies, un seguit d’actes amb motiu del Dia Mundial del Parkinson, que se celebra l’11 d’abril. Les activitats, organitzades per l’Associació Catalana per al Parkinson (ACAP), començaran dimecres 1 d’abril i s’allargaran fins al dilluns 13 d’abril. L’objectiu d’aquestes iniciatives és donar visibilitat a la malaltia i conscienciar sobre l’impacte que té en les persones afectades i en les seus familiars.
Una taula informativa a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa donarà el tret de sortida al programa d’actes. La delegació de la Catalunya Central de l’ACAP hi serà present de 10 del matí a 1 del migdia per explicar la seva tasca i els serveis que ofereix l’entitat.
La següent activitat tindrà lloc dijous 9 d’abril, quan l’associació participarà en l’acte commemoratiu organitzat per Althaia, de 5 a 7 de la tarda. L’endemà, a les 10 del matí, Castellgalí acollirà un torneig de tenis taula impulsat pel CTT Castellgalí.
El mateix 11 d’abril, Dia Mundial del Parkinson, la façana de l’Ajuntament de Manresa s’il·luminarà de 2/4 de 9 a 2/4 d’11 del vespre. A més, la plaça Major serà l’escenari de diversos concerts solidaris, que començaran a les 5 de la tarda i s’allargaran fins a les 10 de la nit.
Diumenge 12 d’abril s’ha organitzat una caminada solidària de 5 km, amb sortida a les 11 del matí des del camp de futbol de Marganell i amb un recorregut circular. L’endemà, i per cloure el programa, el Centre Cívic i Comunitari Mion-Puigberenguer acollirà una classe magistral de txikung a càrrec de Fèlix Garcia.
