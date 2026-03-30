Rajadell ensenya les obres de la rectoria i el futur museu
La jornada de portes obertes ha aplegat desenes de persones en un acte festiu aquest diumenge
L'antiga rectoria de Rajadell, que l'Ajuntament va adquirir fa uns anys al bisbat de Vic i que ha sotmès a un procés integral de reforma, s'ha mostrat al públic aquest diumenge en una jornada de portes obertes, que ha tingut una notable assistència de locals i visitants. La matinal s'ha completat amb activitats culturals.
La rectoria ha passat per diverses fases de reforma, especialment a la coberta i en la redistribució interior, que han permès transformar l'edifici en un ampli espai polivalent. La planta baixa acollirà l'oficina de turisme (que fins ara era a l'Estació), i el futur museu, que es condicionarà al mateix espai on hi havia el vell (que va tancar ja fa una dècada pel mal estat de l'edifici), però ara serà més modern i tindrà més contingut, a banda de l'antiga pinacoteca. Pel que fa a la primera planta, s'hi ha habilitat una sala de plens i per a actes institucionals, i una altra de polivalent per a activitats diverses. Queda pendent el pis del rector, que ocuparà les dues plantes de l'edifici a la part més propera a l'església.
Els actes de diumenge també incloïen la presentació del llibre "Rajadell, records per sempre", elaborat amb el suport de la Diputació de Barcelona amb un recull d'imatges antigues del poble, i que es pot adquirir a l'oficina de turisme o a les oficines de l'Ajuntament; i la preestrena de l'espectacle "Bruixa", interpretat pel grup de dansa Cor de Catalunya, i que fa una mirada punyent al rol de la dona al llarg del temps. L'estrena es farà el 17 de maig al Conservatori de Manresa.
