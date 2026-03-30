Sallent ensenya les obres de la nova residència per a la gent gran a futurs usuaris
La construcció de l'edifici ja s'ha enllestit, i ara l'Ajuntament prepara la licitació de l'equipament interior
L'alcalde de Sallent, Oriol Ribalta, i altres membres de la corporació municipal, han acompanyat als avis i àvies de la residència Sant Bernat i als seus familiars en una visita per les instal·lacions de la nova residència i centre de dia que s'està acabant d'enllestir, amb previsió que pugui entrar en funcionament a final d'aquest any.
L'edifici ja està acabat, i ara l'Ajuntament està preparant la licitació de l’equipament interior, per dotar la nova residència de tot el necessari per rebre els seus futurs residents.
El nou equipament no es posarà en marxa de cop, sinó de forma progressiva. Primer, es preveuen traslladar a la futura residència municipal la cinquantena d'avis i àvies que ara dormen a la residència Sant Bernat, i en dies posteriors s’anirien ocupant la resta de places, fins a 60, de les plantes primera i segona. Al final de tot, s’ocuparia la tercera. En total, tindrà una capacitat per a 90 residents.
El que sí que es preveu que ja funcioni al cent per cent des del primer moment és nou el centre de dia que també inclourà l’edifici. L’actual té una capacitat per a 13 places tot i que només n’hi ha 10 d’ocupades. Amb el nou equipament es passarà de les 13 a les 30.
La nova residència guanyarà espai amb un equipament amb soterrani i tres plantes d’una superfície aproximada de 1.000 metres quadrats cada una.
