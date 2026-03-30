Sallent i Súria pacten amb el Govern la cessió de sòl per a habitatges públics
Formen part dels 31 municipis que han acordat que la Generalitat liciti individualment el concurs que permetrà trobar un promotor per a cadascun dels seus petits solars
Sallent i Súria han fet un pas endavant clau per poder disposar a curt o mitjà termini d’una nova oferta d’habitatge en règim de protecció oficial. Són els dos municipis del Bages, d’un total de 31 a tot Catalunya que aquest dilluns han signat conveni amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, per permetre que el Govern convoqui concursos per trobar promotors que construeixin, en el seu conjunt, uns 566 habitatges públics distribuïts 42 petits solars que aquesta trentena de poblacions va aportar a la primera convocatòria de la reserva pública de solars. En aquesta llista hi ha també Òdena (Anoia), i Bellver i Fontanals de Cerdanya.
Es tracta de terrenys on, majoritàriament, només s’hi poden construir 20 pisos o menys i sovint d’ajuntaments que no tenen els mitjans tècnics necessaris per convocar ells mateixos aquests concursos. Un cop signats els convenis de col·laboració amb els ajuntaments, el Govern obrirà la licitació, segons ha concretat, abans d’acabar el mes d’abril.
En el cas de Sallent, no es tracta pròpiament d’un solar, sinó d’un antic edifici, del qual el consistori vol que se’n faci, com a mínim, una rehabilitació parcial. Es tracta de l’immoble situat al carrer Bisbe Valls, davant de la plaça de la Pau, que l’ajuntament va adquirir a principi del 2019 i en el qual es va fer un intent d’habitatge cooperatiu que no va fructificar.
Recentment, el consistori hi ha dut a terme una intervenció de consolidació de la façana, per evitar que es continués degradant, a l’espera de formalitzar aquesta cessió.
Precisament, en l’acte de signatura s’ha fet referència al cas de Sallent perquè, tot i que l’articulació jurídica bàsica de tots els convenis és similar, s’han admès algunes particularitats. I és el cas d’aquest municipi bagenc perquè «demana el manteniment de la façana de l’edifici existent al solar».
En el cas de Súria, aquesta serà la primera gran promoció d’habitatge públic que la Generalitat impulsa al municipi en gairebé vint anys, i serà possible després que l’Ajuntament hagi posat a disposició diferents solars municipals.
Pla 50.000
El Govern va presentar l’any passat un pla per ampliar el parc públic d’habitatge amb 50.000 pisos, majoritàriament de lloguer, fins a l’any 2030. Per trobar solars en les condicions adequades per començar a construir-hi ràpidament -amb la urbanització finalitzada i els serveis públics executats- va obrir la primera convocatòria de l’anomenada reserva pública de solars.
En el marc d’aquesta convocatòria, ajuntaments de tota Catalunya van aportar 670 solars. En 332 d’aquests solars, els ajuntaments s’encarreguen de trobar el promotor per construir-hi els habitatges mentre que en el cas de 338 solars, els municipis van encomanar a la Generalitat aquesta tasca de trobar promotors mitjançant concursos públics.
La gestió d’aquests 338 solars sense promotor s’ha diferenciat segons si poden encabir més de 20 habitatges o si n’hi caben 20 o menys. L’objectiu d’aquesta diferenciació és impulsar licitacions on es puguin construir el màxim nombre d’habitatges possible. En el cas dels solars més grans, s’han agrupat en diversos paquets, amb alguna excepció, i actualment està en marxa el primer concurs per trobar-hi promotors.
Licitacions individuals i específiques
En canvi, 215 solars dels 338 pels quals la Generalitat ha de trobar promotor tenen capacitat per 20 o menys pisos, que són els signants del conveni que s’ha formalitzat aquest dilluns. En aquest cas, s’ha optat per licitar individualment cada solar, sense agrupar-los, i perquè la Generalitat convoqui directament cada concurs. Els convenis són el marc jurídic necessari per procedir a licitar aquests petits solars i trobar promotors que s’ajustin a les particularitats de cada terreny i municipi.
Els convenis signats avui regulen com a obligació de la Generalitat fer la licitació per buscar promotors i així garantir que aquests solars es posen al mercat per ampliar el parc públic d’habitatge. Cal tenir en compte que és la primera vegada (incloent-hi també els concursos dels solars grans) que la Generalitat licita solars que no són de la seva propietat.
Una vegada seleccionat el promotor, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya vetllarà durant els 75 anys de durada dels drets de superfície perquè aquest compleixi amb les obligacions que es deriven del plec de la licitació i del contracte. Transcorreguts els 75 anys, els habitatges revertiran als ajuntaments.
Per la seva banda, cada ajuntament signant es compromet a atorgar la llicència d’obres en tres mesos des que rebi el projecte constructiu. Si l’ajuntament s’acull a la possibilitat d’adjudicar ell mateix els pisos a les persones beneficiàries, haurà de lliurar la llista al promotor en el termini d’un mes. Els municipis també hauran de cedir el solar a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per tal que aquella pugui cedir-lo després al promotor escollit.
L’adjudicació dels habitatges
Cada ajuntament signant de conveni ha pogut optar per dur a terme ell mateix el procediment de selecció dels adjudicataris dels habitatges, i per fer-ho en la primera adjudicació dels mateixos o en la primera i successives adjudicacions dels habitatges. Si no han optat per aquesta opció, el promotor s’encarregarà de la selecció garantint els principis de publicitat i concurrència obligatoris.
Els consistoris també han pogut optar per fixar els criteris d’adjudicació dels habitatges, que normalment és demanar que la persona hagi estat empadronada al municipi durant tres anys seguits.
«Treball conjunt»
En l’acte de firma dels convenis, el president de la Generalitat ha agraït als ajuntaments signants que «hagin cregut en aquesta política del Govern» i s’hagin mostrat «oberts i implicats» en tot el procés, i ha fet una crida a seguir «treballant conjuntament» entre administracions.
«La signatura d’avui és el primer pas d’una política per anar construint habitatge protegit arreu de Catalunya en formats més petits», ha assenyalat Salvador Illa, que ha remarcat que «a Catalunya volem gent que vulgui invertir en habitatge, però no volem gent que vulgui especular amb l’habitatge. Per tant, benvinguts inversors si voleu fer habitatge de protecció, si ens voleu ajudar a resoldre el problema de l'habitatge i si voleu tenir rendibilitats normals, entenent que la propietat també té una funció social».
Per la seva banda, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha subratllat que es tracta «d’una línia de treball inèdita que se suma a les que estem impulsant per ampliar el parc públic».
