El santuari de Joncadella acollirà el tradicional aplec del dilluns de Pasqua amb activitats tot el matí

Música i danses complementaran la celebració de l'eucaristia que cada any organitzen els Amics de Joncadella

Interpretació d'una de les danses, l'any passat / Arxiu | Mireia Arso

Jordi Escudé

Sant Martí de Torroella

L'associació Amics de Joncadella ja té a punt una nova edició del tradicional aplec que cada Dilluns de Pasqua organitza al santuari de Joncadella, a tocar del nucli de Sant Martí de Torroella, i que omplirà tota la jornada amb activitats religioses i culturals obertes a tot el públic, el pròxim 6 d'abril.

Si el temps hi acompanya, es preveu l'assistència de desenes de persones que podran participar de les propostes que hi ha preparades ja des de bon matí i fins a mitja tarda. El programa començarà a les 8 amb un repic de campanes que anunciarà l'inici de festa amb un esmorzar de germanor a base de botifarres i torrades. A 2/4 d'11 començarà l'acte central amb la solemne eucaristia, presidida per mossèn Manel López, capellà custodi del santuari, i concelebrada per preveres de la comarca. La missa serà amenitzada pels cants i el concert final a càrrec de la coral Divina Pastora de Manresa.

A la sortida es repartiran els ramells de farigola a tots els assistents i es donarà pas a l'actuació dels Dansaires de Sant Joan de la Verbena.

A la tarda es reprendran les activitats amb una pregària mariana a 2/4 de 5, i a una ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Manresa, que també amenitzarà el comiat de l'aplec amb el Cant dels Adéus i una rotllana de germanor sardanista.

