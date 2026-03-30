Súria dona el tret de sortida a la seva setmana gran amb la Fira de Rams i l’inici de les Caramelles
La 16a Trobada de Gegants, la benedicció de rams i les sardanes enceten uns dies intensos que culminaran el cap de setmana amb la festa més arrelada del municipi, amb un miler de participants als carrers
Súria ha encetat aquest diumenge una de les setmanes més mogudes i representatives del municipi bagenc amb la celebració de la tradicional Fira de Rams, que va incloure la 16a Trobada de Gegants, la benedicció de rams i una ballada de sardanes. Aquest és el preludi de les Caramelles, que començaran dijous i que tenen com a dies centrals el dissabte 4 i el diumenge 5 d’abril.
La plaça de Sant Joan va ser l’escenari de la plantada de la 16a Trobada de Gegants i de la mostra de balls. Abans d’iniciar la cercavila, a les 12 del migdia, va tenir lloc la benedicció de rams davant de l’Església Parroquial de Sant Cristòfol, que va donar el tret de sortida a la celebració de la Setmana Santa.
Tot seguit, les colles de Castellbisbal, Montmajor, Montmeló, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Esteve Sesrovires i les surienques de l’Escola Francesc Macià, el Gorg de l’Olla i els Geganters i Grallers del Poble Vell van recórrer els carrers del centre urbà en cercavila, que va culminar amb les ballades finals al Pla de la Font. Paral·lelament, la plaça de Sant Joan també va acollir activitats infantils centrades en el món casteller.
Com és habitual, la trobada va incloure un sorteig i el lliurament de records d’agraïment a les colles participants, així com a l’Ajuntament de Súria. L’organització va anar a càrrec dels Geganters i Grallers del Poble Vell, amb el suport del consistori i de la Diputació de Barcelona. A la tarda, a partir de 2/4 de 6, la Cobla de Súria va oferir una ballada de sardanes a la plaça de la Serradora, organitzada per l’Agrupació Sardanista.
Escalfant motors
Al llarg d’aquests dies, les deu colles caramellaires que participen en la celebració —i que apleguen prop d’un miler de cantaires i dansaires de totes les edats— han guarnit els carrers del municipi amb els seus elements i colors característics.
Les Caramelles començaran aquest dijous, 2 d’abril, amb l’entrega de la cinta commemorativa a les 7 de la tarda davant de la Casa de la Vila. Tot seguit, tindran lloc la Passada Caramellaire i la galejada amb els Trabucaires del Tro Gros, que culminaran amb el Ball Comú a la plaça de Sant Joan. La jornada es clourà amb un sopar i l’actuació de grups locals al pavelló.
L’endemà, divendres a les 6 de la tarda, hi haurà una actuació infantil a càrrec del grup Xiula al pavelló. A les 9 del vespre serà el torn del tradicional Via Crucis nocturn, que recorrerà el camí del Via Crucis de Sant Salvador. Tot plegat serà el preludi dels dies centrals d’una festa amb orígens al segle XVI.
El plat fort del programa arribarà el dissabte 4 d’abril, quan, com mana la tradició, la festa es traslladarà a les cases de pagès de l’entorn de Súria i als barris més allunyats del nucli. Les colles hi oferiran els seus cants i balls en un recorregut que començarà a les 2 del migdia i s’allargarà durant tota la tarda. Un cop de retorn al municipi, tindrà lloc la trobada caramellaire, amb l’actuació conjunta de les colles i l’aixecada de pilars amb els Salats. Serà a 2/4 de 10 de la nit al pavelló, on posteriorment se celebrarà el concert de caramelles amb The Paxanguers i Jow DJ, després del cercatasques amb la Xaranga Buidant la Bota.
Diumenge serà el dia de les caramelles al carrer, de les 9 del matí fins a quarts de 3 de la tarda, amb les actuacions de les colles arreu del poble: primer a la plaça Major del Poble Vell i, posteriorment, pels carrers del nucli urbà i la plaça de Sant Joan. A la nit, el pavelló acollirà el concert final de comiat, amb Reina del Pop, Sicuta i DJ Destor.
La jornada començarà amb l’esmorzar de Pasqua a la plaça Major del Poble Vell a les 9 del matí, i continuarà amb la missa solemne a les 12 del migdia.
