Castellbell implementarà al juny el nou model de recollida amb contenidors tancats
L'Ajuntament preveu una posada en marxa progressiva, amb xerrades informatives prèvies durant aquest abril
L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar començarà a implementar, a partir del juny, el nou sistema de recollida de residus mitjançant el model de contenidors tancats, que ja va anunciar mesos enrere i que finalment podrà posar en marxa. Amb aquest canvi, el consistori confia que es podrà fer un salt important en els índexs de reciclatge del municipi que, amb dades del 2024, se situaven al voltant del 17 %, uns dels més baixos de tota la comarca.
Més enllà de la millora del reciclatge, l'adopció d'aquest nou model també respon a l'obligació dels ajuntaments a complir la normativa europea que estableix que la taxa de residus ha de cobrir el cost real del servei de recollida i tractament de residus. Amb el model actual aquest equilibri no s’assoleix, i per això s’implementarà un nou sistema que farà més eficient tot el sistema.
Castellbell ha optat pel model de contenidors tancats, l'alternativa a la recollida porta a porta, que aquests darrers anys s'ha anat estenent per diversos municipis i nuclis de la comarca, com Balsareny, Rajadell, Torroella de Baix, Sallent o Manresa. En total, ja són una quinzena a tot el territori, i han aconseguit augmentar l'índex de recollida selectiva del 40 % al 70 % de mitjana, segons dades del Consorci del Bages per a la gestió de residus.
Aquest model comportarà la substitució de tots els contenidors, la implantació d’àrees completes amb les cinc fraccions (resta, orgànica, envasos, paper i vidre) i el tancament electrònic dels contenidors de rebuig i de matèria orgànica que tindran uns dies concrets d’obertura. La resta de contenidors (envasos, paper i vidre) continuaran oberts.
Abans de la seva posada en marxa, l'Ajuntament de Castellbell explicarà a la població els detalls del nou sistema de recollida, que s’estrenarà al municipi de manera progressiva. Per això ha previst tres xerrades informatives aquest abril, de contingut didàctic i pràctic, i que hauran de servir per resoldre dubtes i aclarir els detalls del nou sistema. Les xerrades seran els dies 15 d’abril, a les 7 de la tarda al local social de La Vall de Montserrat; el 16 d'abril, també a les 7 al Casino Borràs; i el 29 d’abril, a la mateixa hora, a la sala de Sant Cristòfol.
