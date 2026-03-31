El Centre Excursionista del Bages lliura una medalla a Joan Calatayud pels seus 75 anys vinculat a l’entitat

És la primera vegada que el centre reconeix un dels seus socis més veterans amb aquest distintiu

Joan Calatayud, el soci homenatjat del Centre Excursionista del Bages / CENTRE EXCURSIONISTA DEL BAGES

El Centre Excursionista del Bages va homenatjar un dels seus socis, Joan Calatayud, pels seus 75 anys vinculat a l’entitat amb una medalla commemorativa. És la primera vegada que el centre reconeix un dels seus socis més veterans amb aquest distintiu. Amb alta com a soci des del gener de 1950, Alatayud conserva ben vius els records i les vivències de la seva activitat a l’entitat al llarg de més de setanta anys. Durant l’entrega de la medalla de reconeixement, Calatayud va explicar que al centre, al qual continua vinculat, va viure alguns dels millors moments de la seva joventut.

Tracking Pixel Contents