La Cova de Mura reprèn les visites guiades fins al novembre
L’activitat es torna a posar en marxa una vegada ha finalitzat la temporada d'hibernació dels ratpenats
El Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac (situat a cavall del Bages, el Moianès i el Vallès) recupera les visites guiades a la Cova de Mura. L’activitat es durà a terme entre el 3 d’abril i el 30 de novembre tots els caps de setmana i festius. Aquesta represa es fa efectiva un cop finalitzada la temporada d'hibernació dels ratpenats.
La Cova de Mura és una de les cavitats subterrànies més singulars del parc natural. Amb 160 metres de longitud, conserva formacions geològiques de gran interès, com ara estalactites, estalagmites i les característiques cristal·litzacions plomoses d’aragonita (flos ferri), molt valorades per la comunitat científica.
La riquesa geològica de la cavitat i la presència de fauna cavernícola, incloses les colònies de ratpenats durant l’hivern, fan d’aquest espai un indret especialment fràgil i d’alt valor natural. Per aquest motiu, l’accés és regulat i només es pot fer mitjançant visita guiada.
Conèixer el paisatge i la geologia
Les sortides per visitar la cova comencen a 3/4 d’11 des del Centre d’Informació de Mura i inclouen una caminada d’aproximadament una hora de pujada per camins de muntanya fins a la cavitat. Durant el recorregut, la guia oferirà explicacions sobre el paisatge, la història de Mura i la geologia del massís. La visita a l’interior de la cavitat té una durada aproximada de 20 minuts.
El preu de l’activitat és de 6 euros per als adults i de 4 euros per als infants de 6 a 12 anys i per a les persones majors de 65 anys.
Amb motiu de la commemoració dels 20 anys de la primera visita guiada a la cova, però, durant un període inicial l’entrada serà gratuïta.
Per participar-hi, cal fer reserva prèvia al telèfon 607 440 648 (Klimetica) o al correu electrònic p.santllorenc.cova@diba.cat.
