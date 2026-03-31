Homologat el pla d'autoprotecció del monestir de Montserrat
La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat també ha homologat el PAU de Kao Corporation d’Olesa de Montserrat
La Comissió de Protecció Civil de la Generalitat ha homologat el Pla d'Autoprotecció del monestir de Montserrat. Va ser en la darrera reunió de la Comissió, on es van homologar 43 nous plans d’autoprotecció (PAU), principalment per activitats no temporals i a la vegueria de Barcelona.
El pla de Montserrat correspon a la tipologia d'edifici de concurrència pública (centre cultural), mentre que també s'ha aprovat, en la categoria d'establiment afectat per la normativa d’accidents greus (Seveso), el Pla d'Autoprotecció de Kao Corporation d’Olesa de Montserrat, una empresa dedicada a la fabricació de sabons, detergents i productes neteja.
Aquest 2026, la Comissió de Protecció Civil ha homologat un total de 104 PAU en les tres comissions celebrades fins ara. Per altra banda, un total de 19 PAU no han estat homologats, tots per activitats no temporals, sigui per deficiències tècniques o mancances en els mitjans d’autoprotecció. Un d'aquests ha estat a les comarques centrals, encara que no ha transcendit quin és.
L'autoprotecció és el conjunt de mesures (procediments, sistemes i organització) implantades en un determinat àmbit (edificis, instal·lacions, nuclis habitats, solars, activitats, centres, etc.) exposat a una o a diverses situacions de risc, destinades a preveure, prevenir i controlar-ne el risc, donar resposta adequada a les emergències i garantir la integració d’aquestes actuacions a les del sistema públic.
L’objectiu és regular les actuacions destinades a assegurar l’aplicació de mesures d’autoprotecció a les empreses i, en general, a les entitats i als organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofe o de calamitat pública, i també als centres i a les instal·lacions i a les seves dependències, públics i privats, que poden resultar afectats de manera especialment greu per situacions d’aquest caràcter.
