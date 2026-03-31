Sant Fruitós convida a guarnir façanes amb una nova edició de l'Embalcona't
Les inscripcions per a la segona edició del concurs, que es farà durant el maig amb premis valorats entre 50 i 150 euros, seran obertes del 15 al 30 d'abril
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert la convocatòria de la segona edició del concurs “Embalcona’t”, una iniciativa que té com a objectiu omplir de color i vida els carrers del municipi durant la primavera.
El concurs convida la ciutadania a decorar els seus balcons, finestres o façanes amb flors naturals de temporada, contribuint així a millorar l’entorn urbà i fomentar la participació veïnal. Les decoracions hauran d’estar visibles durant tot el mes de maig.
Les inscripcions per participar-hi es poden formalitzar del 15 al 30 d’abril, presencialment a l’Ajuntament o a l’Àrea de Promoció Econòmica, ubicada al Nexe Espai de Cultura. En el moment de la inscripció, es lliurarà un cartell identificatiu que caldrà col·locar al balcó o espai participant.
Durant la darrera setmana de maig, un jurat qualificador visitarà totes les ubicacions inscrites i valorarà aspectes com l’ús de flor natural, l’harmonia, el color, la creativitat, el disseny i la varietat d’espècies, entre d’altres.
Les tres propostes guanyadores seran premiades amb vals de descompte per bescanviar als establiments locals del municipi adherits a la campanya. El primer premi, Flor de primavera, serà un val valorat en 150 euros; el segon premiat, Flor d'estiu, s'endurà un val de 100 euros; i el tercer, Flor de tardor, un de 50.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins el projecte de Viles Florides, del qual Sant Fruitós en forma part des del 2018 i ostenta 3 flors d’honor en reconeixement als enjardinaments i espais verds del municipi. En la primera edició del concurs, celebrada l’any passat, hi van participar un total de 17 propostes.
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Rescatada en estat molt greu una escaladora després de patir un accident al Grau Miquelet de Coll de Nargó
- La Guàrdia Municipal de Sant Salvador de Guardiola recupera una moto robada fa més de 10 anys
- La cascada més espectacular de Catalunya és ara al seu millor moment i és a tocar de la Catalunya central
- Han de rescatar al Bruc dues persones que feien ràpel i van quedar penjades a 100 metres d'alçada
- Manresa renunciarà a reformar el Nou Congost i apostarà per un altre pavelló
- Una nova rajola eròtica amb vagines i penis apareix a Manresa, al pont del canal de la Mina
- Manresa no renova la cessió d’espai a l’Ítaca Market, que es trasllada a Sant Fruitós