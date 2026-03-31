Sant Fruitós convida a guarnir façanes amb una nova edició de l'Embalcona't

Les inscripcions per a la segona edició del concurs, que es farà durant el maig amb premis valorats entre 50 i 150 euros, seran obertes del 15 al 30 d'abril

El balcó guanyador en l'edició de l'any passat / Ajuntament de Sant Fruitós

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha obert la convocatòria de la segona edició del concurs “Embalcona’t”, una iniciativa que té com a objectiu omplir de color i vida els carrers del municipi durant la primavera.

El concurs convida la ciutadania a decorar els seus balcons, finestres o façanes amb flors naturals de temporada, contribuint així a millorar l’entorn urbà i fomentar la participació veïnal. Les decoracions hauran d’estar visibles durant tot el mes de maig.

Les inscripcions per participar-hi es poden formalitzar del 15 al 30 d’abril, presencialment a l’Ajuntament o a l’Àrea de Promoció Econòmica, ubicada al Nexe Espai de Cultura. En el moment de la inscripció, es lliurarà un cartell identificatiu que caldrà col·locar al balcó o espai participant.

Durant la darrera setmana de maig, un jurat qualificador visitarà totes les ubicacions inscrites i valorarà aspectes com l’ús de flor natural, l’harmonia, el color, la creativitat, el disseny i la varietat d’espècies, entre d’altres.

Les tres propostes guanyadores seran premiades amb vals de descompte per bescanviar als establiments locals del municipi adherits a la campanya. El primer premi, Flor de primavera, serà un val valorat en 150 euros; el segon premiat, Flor d'estiu, s'endurà un val de 100 euros; i el tercer, Flor de tardor, un de 50.

Aquesta iniciativa s’emmarca dins el projecte de Viles Florides, del qual Sant Fruitós en forma part des del 2018 i ostenta 3 flors d’honor en reconeixement als enjardinaments i espais verds del municipi. En la primera edició del concurs, celebrada l’any passat, hi van participar un total de 17 propostes.

