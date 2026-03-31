Seccions

Sant Fruitós instal·la fanals solars en espais públics per millorar la seguretat

El consistori destaca que el sistema utilitzat és una aposta per l’eficiència energètica

Fanals solars instal·lats a l'aparcament de davant del Paidos / AJUNTAMENT DE SANT FRUITÓS

David Bricollé

Sant Fruitós de Bages

L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha instal·lat nous fanals solars en dos espais del municipi amb l’objectiu, segons destaquen fonts municipals de «millorar la visibilitat, la seguretat i avançar cap a un model més sostenible energèticament».

Una de les actuacions s’ha dut a terme a l’aparcament situat davant de l’escola Paidos, un espai que recentment ha estat objecte de millores. En aquest punt s’hi han col·locat fanals solars tant a l’entrada com a l’interior de l’aparcament.

La segona actuació s’ha realitzat al carrer Alzina, a la urbanització de Pineda de Bages, concretament en el camí del ramal de la Séquia. Aquesta intervenció permet millorar la visibilitat en aquest entorn i reforçar la seguretat dels vianants, especialment en horari nocturn.

Aquesta inversió és una de les acordades amb el grup municipal de Junts per Sant Fruitós pel pressupost 2025.

El consistori destaca que aquestes actuacions «són una aposta per solucions energèticament més sostenibles que contribueixen a reduir el consum elèctric i l’impacte ambiental».

