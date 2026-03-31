Sant Salvador de Guardiola posa un tòtem interactiu per a la informació ciutadana
El dispositiu s’ha instal·lat davant de la nova comissaria dels vigilants municipals, un punt cèntric del municipi
Sant Salvador de Guardiola ha posat en funcionament un nou tòtem interactiu amb l’objectiu de facilitar l’accés de la ciutadania a informació municipal i millorar els canals de comunicació amb veïns i visitants.
El dispositiu s’ha instal·lat davant de la nova comissaria dels vigilants municipals, al carrer de Dalt, en un punt cèntric del municipi i proper a diversos equipaments i serveis, com ara els comerços, l’Ajuntament i la zona esportiva.
El tòtem consisteix en un monitor tàctil que permet consultar informació diversa sobre el municipi. Es podran consultar continguts com l’agenda d’actes, les notícies d’actualitat locals, rutes per descobrir l’entorn o l’accés a diferents tràmits municipals d'aquest municipi del Bages.
La instal·lació del dispositiu ha tingut un cost de 10.060,65 euros, subvencionat en gran part per la Diputació de Barcelona. L’empresa encarregada del subministrament, la instal·lació i la configuració ha estat Singular Media TIC SL.
L’Ajuntament destaca que aquesta iniciativa és "una aposta per continuar avançant en la digitalització dels serveis municipals i facilitar a la ciutadania un accés més ràpid i directe a la informació i als tràmits de l’administració local".
