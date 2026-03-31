Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Joan PuigcercósIncendi a la PudaDavid Duke jr.Missió Artemis IITravessa al PirineuBeques 2026-2027 a Catalunya
instagramlinkedin

Sant Salvador instal·la una màquina expenedora de bosses compostables

La màquina dispensadora està situada a l'entrada del centre mèdic / AJSSG

David Bricollé

Sant Salvador de Guardiola

Sant Salvador de Guardiola ha posat en funcionament una màquina expenedora de bosses compostables. El servei està situat a l’exterior del consultori municipal, a l’avinguda de la Generalitat. L’actuació s’emmarca dins del desplegament del nou sistema de recollida i gestió de residus. Cal recordar que el municipi va implantar a principi de febrer el sistema de contenidors amb accés restringit amb targeta personalitzada.

A partir d’ara, cada usuari podrà recollir un paquet de 60 bosses compostables cada tres mesos mitjançant la targeta individual ‘Separa-Obre-Tanca’ del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Aquest sistema permet facilitar l’accés a les bosses homologades i garantir que la ciutadania disposi del material necessari per separar correctament la fracció orgànica.

L’ús de bosses compostables per a la recollida de la matèria orgànica és obligatori dins del nou model de residus. Fonts municipals destaquen que aquest tipus de bossa és l’opció més adequada perquè permet una millor gestió dels residus, evita males olors i filtracions de líquids i facilita el procés de tractament posterior.

Amb aquesta instal·lació, segons les mateixes fonts, «es continua avançant en la millora del sistema de recollida selectiva i en la promoció d’hàbits més sostenibles entre la ciutadania. L’objectiu és augmentar la qualitat de la separació de residus i reduir l’impacte ambiental al municipi».

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
La Cova de Mura reprèn les visites guiades fins al novembre

Eva Cristina, diagnosticada de fibromiàlgia als 19 anys: «No vull que em vegin dèbil»

Abogados Cristianos denuncia la metgessa que va tramitar l’eutanàsia de Noelia per ser coordinadora de trasplantaments

Eva Millet: «La lactància materna no fa que el teu fill sigui millor»

El risc d'infantar a casa

Un santuari d’animals a una hora de Barcelona busca voluntaris per viure-hi: dies, setmanes i fins i tot mesos

Barcelona esquiva els pisos socials del Gimnàs Sant Pau amb lloguers per menys de 400 euros: data i requisits

Tracking Pixel Contents