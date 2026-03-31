Sant Salvador instal·la una màquina expenedora de bosses compostables
El servei automàtic està ubicat a l’exterior del consultori mèdic
Sant Salvador de Guardiola ha posat en funcionament una màquina expenedora de bosses compostables. El servei està situat a l’exterior del consultori municipal, a l’avinguda de la Generalitat. L’actuació s’emmarca dins del desplegament del nou sistema de recollida i gestió de residus. Cal recordar que el municipi va implantar a principi de febrer el sistema de contenidors amb accés restringit amb targeta personalitzada.
A partir d’ara, cada usuari podrà recollir un paquet de 60 bosses compostables cada tres mesos mitjançant la targeta individual ‘Separa-Obre-Tanca’ del Consorci del Bages per a la Gestió de Residus. Aquest sistema permet facilitar l’accés a les bosses homologades i garantir que la ciutadania disposi del material necessari per separar correctament la fracció orgànica.
L’ús de bosses compostables per a la recollida de la matèria orgànica és obligatori dins del nou model de residus. Fonts municipals destaquen que aquest tipus de bossa és l’opció més adequada perquè permet una millor gestió dels residus, evita males olors i filtracions de líquids i facilita el procés de tractament posterior.
Amb aquesta instal·lació, segons les mateixes fonts, «es continua avançant en la millora del sistema de recollida selectiva i en la promoció d’hàbits més sostenibles entre la ciutadania. L’objectiu és augmentar la qualitat de la separació de residus i reduir l’impacte ambiental al municipi».
