Fonollosa aposta per la protecció del cel nocturn i del turisme d’estrelles
L'Ajuntament s’adhereix a la Declaració de la Palma i reforça la candidatura de la Serra de Castelltallat com a Destinació Turística Starlight
Regió7
L’Ajuntament de Fonollosa va aprovar en el darrer ple municipal, celebrat el 27 de març, l’adhesió a la Declaració de la Palma, en defensa del cel nocturn i la llum de les estrelles. Es tracta d’una carta de drets impulsada per la UNESCO, la International Astronomical Union, l’Organització Mundial del Turisme (actualment UN Tourism) i la Fundación Starlight.
La iniciativa del consistori s’emmarca en coherència amb l’aprovació inicial del Projecte de millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic del municipi de Fonollosa, aprovat el març de 2023, així com amb el Pla estratègic actualitzat de reforma integral de l’enllumenat públic, aprovat el juny de 2025. Aquest pla, ja executat, ha tingut, segons l’Observatori Astronòmic de Castelltallat, un impacte positiu en la qualitat de vida de la ciutadania, així com en l’estalvi energètic i de costos de manteniment, la reducció d’emissions de carboni i la disminució de la contaminació lumínica.
L’adhesió de Fonollosa se suma a la que ja va impulsar l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages el maig de 2025, i que va ser decisiva perquè l’Observatori Astronòmic de Castelltallat obtingués l’acreditació de Parc Estel·lar Starlight, renovada a principis d’aquest any.
Aquests passos en la protecció i posada en valor d’un cel nocturn de qualitat reforcen, segons el mateix Observatori, la candidatura per al reconeixement de la Serra de Castelltallat com a Destinació Turística Starlight, un dels segells internacionals més prestigiosos atorgats per la Fundación Starlight a territoris que combinen un cel nocturn lliure de contaminació lumínica, una activitat estable de divulgació astronòmica i una xarxa d’establiments turístics vinculats a aquest àmbit del turisme d’experiència, que es preveu que creixi de manera significativa amb el pròxim cicle d’eclipsis solars.
Aconseguir el segell de Destinació Turística Starlight és un objectiu estratègic de l’Associació d’Astroturisme de la Serra de Castelltallat, que agrupa una cinquantena d’establiments entre allotjaments de turisme rural i de salut, càmpings, hotels, restaurants i iniciatives vinculades a la protecció i promoció del patrimoni natural i històric del territori.
La candidatura està liderada per l’Ajuntament de Sant Mateu de Bages i compta amb el suport del Consell Comarcal del Bages. A més de Fonollosa, també preveu incorporar els municipis d’Aguilar de Segarra, Rajadell i Pinós.
- La mina de Baga d'un mineral que bloqueja la radiació nuclear tindrà usos pedagògics
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Els banys termals en un amfiteatre romà que enamoren: estan a tocar de Puigcerdà
- La Cerdanya en mode Setmana Santa: una població que passa de 19.000 a 125.000 persones
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: "No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats"
- Retiren i fan malbé algunes de les misterioses rajoles eròtiques del Bages
- Acomiaden una dona que estava de baixa per diabetis després de ser gravada per un detectiu bevent còctel negre d'estiu en un restaurant
- Necrològiques del 5 d'abril de 2026